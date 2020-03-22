دعوات الالتزام بالحجر الصحي تفرغ شوارع تونس

هسبريس - د.ب.أ

خلت شوارع تونس من المارة، فيما قلت حركة سير السيارات بشدة مع إعلان السلطات عن حجر صحي عام في البلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

عطلة نهاية الأسبوع في تونس عادة ما تكون خلالها الشوارع والأسواق والمقاهي مكتظة بالناس؛ غير أن الصورة مختلفة تماما هذه المارة.

وكانت السلطات قد أعلنت، أول أمس الجمعة ،عن حجر صحي عام في البلاد يبدأ سريانه صباح اليوم الأحد، لكن آثار القرار بدأت تظهر على الفور منذ أمس السبت.

وعبر جولة وسط الأحياء المحيطة بالعاصمة بدت الشوارع الرئيسية والساحات العامة خاوية تماما، بينما يظهر بعض المارة بشكل نادر في طوابير أمام الصيدليات والمطاحن والمحلات للتبضع قبل حلول ساعة حظرالتجوال الليلي عند السادسة مساء.

وقال بقال بحي الحديقة غرب العاصمة: "هناك شح في الخبز ومواد السميد والطحين. السلع تتناقص بسرعة والخوف بدأ وسط الحي. هناك وعي أكثر اليوم بملازمة البيوت. وعدد الحرفاء أقل".

ويساور القلق قطاعات واسعة من المهنيين الذين يعتمدون على أعمالهم الحرة لتدبير أمرهم بشكل يومي، رغم تعهد السلطات بتوفير الغذاء خلال فترة الحجر الصحي حتى يوم الرابع من أبريل المقبل.

وقال اسكافي يدعى نبيل ،وهو يدخن نرجيلة داخل محله في حي ابن خلدون، "لا يمكنني الالتزام بالحجر كامل الوقت ولا حتى حظر الجولان. الوقت لا يكاد يكفيني لتجهيز الأحذية وخياطتها".

وتابع الاسكافي قائلا: "إذا لم أعمل سأموت جوعا. ولكن ألازم المحل ولا أغادر إلا لحاجات ضرورية. أغادر عندما يأتي ابني في الليل. الدوريات الأمنية تتفهم طبيعة عملي".

وفي وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يتم تدوير وسم "#شد_دارك" (الزم بيتك) من أجل الدعوة إلى تفادي التجمعات لتجنب انتقال الفيروس عبر العدوى.

وخصصت القنوات التلفزيونية أغلب مساحات البث للحديث عن عوارض الفيروس القاتل ومخاطر عدم الالتزام بالحجر الصحي في المنازل.

وقال وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، إن الدولة واعية بالكلفة الاقتصادية الكبيرة والمؤلمة للحجر الصحي العام ولكنه مسألة حيوية للحيلولة دون انتشار الفيروس. وأضاف: "نحن على حافة خطيرة إذا استمر التهاون".