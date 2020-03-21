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"كورونا" يقتل 793 شخصا في 24 ساعة بإيطاليا
السبت 21 مارس 2020 - 18:21
سجلت إيطاليا ارتفاعا قياسيا جديدا،هو الأعلى في عدد ضحايا وباء كورونا، إذ أحصت 793 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة.
المعطى يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الوباء إلى 4.825 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها مساء اليوم السبت هيئة الوقاية المدنية.
وقال رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي في روما، إن مجموع حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 53 ألفا و578 إصابة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
1 - oujdi السبت 21 مارس 2020 - 18:30
يا ربي السلامة واش هاد الدولة واخة دايرة الحجر الصحي الوفيات في ارتفاع اللي فاهم يفهمنا
2 - حاضي السبت 21 مارس 2020 - 18:30
اللهم انزع عنهم هذه الغمة. وابعد عنهم هذا الوباء الفتاك الذي ﻻ يميز بين أحد من البشر. فاللهم عجل لهم بالفرج يا رب.
تعليق غير لائق
137
3 - yassine السبت 21 مارس 2020 - 18:31
نسأل الله اللطف ورفع البلاء.. فقط لماذا هذه الدولة لم تفرض العزل الصحي الا بعد فوات الاوان
4 - عبدالناصر السبت 21 مارس 2020 - 18:38
اللهم سلم سلم . اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. يارحيم يا قوي يا جبار يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فنحن الضعفاء وأنت القوي العزيز آمين
5 - mohamed السبت 21 مارس 2020 - 18:38
الله يرحمهم .الله يشافي كل مريض .الله يحد هاد الفيروس .الله يستر كل بلد من هذا الفيروس لانه خطير اكثر من 10000 حالة وفاة .
6 - أحلام السبت 21 مارس 2020 - 18:38
إيطاليا تدخل مرحلة " طب الحروب "
رغم نظامها الصحي الممتاز....
طب الحروب: هو أن يختار "الأطباء" من يعيش...
ومن يموت حيث يتم وضع التنفس...
الإصطناعي لمن هو أصغر سنا...
ويتم نزعه من الأكبر سنا...
هناك حرب "جرثومية" والآتي هو الأعظم...
اللهم توالانا برحمتك
اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك
تحياتي لكم من القلب
رغم نظامها الصحي الممتاز....
طب الحروب: هو أن يختار "الأطباء" من يعيش...
ومن يموت حيث يتم وضع التنفس...
الإصطناعي لمن هو أصغر سنا...
ويتم نزعه من الأكبر سنا...
هناك حرب "جرثومية" والآتي هو الأعظم...
اللهم توالانا برحمتك
اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك
تحياتي لكم من القلب
8 - Momo السبت 21 مارس 2020 - 18:39
الله اكبر،الله يفرج عليهم و علينا،اظن ان الفيروس الايطالي بدأ يصل الى ذروته و بعد ايام قليلة و العلم عند الله سيبدأ بالانخفاض التدريجي ،طبعا مع استمرار الحجر المنزلي.
9 - أبو اسحاق السبت 21 مارس 2020 - 18:39
تحية اعتزاز وافتخار بالاطقم الطبية المناضلة في الصفوف الأولى في إيطاليا واللتي تعمل ليل نهار من أجل حياة وصحة الآلاف من الايطاليين، وإننا ندعو الله ونصلي من أجلهم أن يرفع العلي العظيم هذا الوباء ويكشف الضر وهو القادر الرحمن الرحيم
11 - مهاجر في ايطاليا السبت 21 مارس 2020 - 18:40
دق أولا تصدق وتذكر كلامي
إيطاليا الآن تنزع الأوكسجين على المسنين في اعتقادهم انها رحمة بهم لكي لا يعذبون
مصادر موثوقة
إيطاليا الآن تنزع الأوكسجين على المسنين في اعتقادهم انها رحمة بهم لكي لا يعذبون
مصادر موثوقة
12 - الواسيني السبت 21 مارس 2020 - 18:40
ربنا ظلمنا انفسنا فأغفر لنا ان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين
13 - لمن يخشى السبت 21 مارس 2020 - 18:42
اتمنى ان يأخد العبرة المواطنين المغاربة ويجلسون في منازلهم لان هو العلاج الوحيد للقضاء على إنتشار المرض.ويجب ان يعلم الجميع بانه لا يمكن لأي دولة في العالم كيف كانت تجهزات مستشفياتها وعدد اطبائها وممرضهابالتكفل والعناية بمرضاها.وإلا ستمرون لأسوء.ونسال الله السلامة والعافية.
14 - amazigh le vrais السبت 21 مارس 2020 - 18:43
yarbi salama, J'espère que les gens qui sortent encore dehors de voir cette MAUVAISE INFO, pour qui réfléchissent un peu de respect La Loi et peut être sauvé la vie de quilqun et surtout de leurs proches.....
15 - لا إله إلا الله السبت 21 مارس 2020 - 18:44
المغرب خاصو يطبق حضر تجوال باش يعتق راسو قبل ما توقع شي كارثة إنسانية
16 - hicham leghribi السبت 21 مارس 2020 - 18:44
اللهم يا رب ارحم ايطاليا والمغرب و كل دول العالم كيف ما كانت ديانتهم اللهم امين
17 - Latif السبت 21 مارس 2020 - 18:45
المرجو الدعاؤ مع خوتنا في ايطاليا
و ساءر الايطاليين
يارب اللطف بعبادك
انك سميع مجيب الدعاء
و ساءر الايطاليين
يارب اللطف بعبادك
انك سميع مجيب الدعاء
18 - jalila السبت 21 مارس 2020 - 18:47
لا حو ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شي ء يدمي القلب فيا رب ارفع مقتك وغضبك يا الله نحن الضعفاء يالله فالطف بنا يالطيف وأزل عنا غمامة الخوف والحزن وغمامة هذا الوباء وأنزل علينا رحمتك وشفاءك
19 - مغربية السبت 21 مارس 2020 - 18:47
يا ودود يا ودود يا دا الجلال والاكرام ارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين
20 - actualisé السبت 21 مارس 2020 - 18:47
ثالث حالة شفاء بفاس لمواطنة الفرنسية من اصل سينيغالي.
22 - houssin brani السبت 21 مارس 2020 - 18:50
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله...... اللهم نستغفرك ونتوب اليك اللهم ارزقنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل رحمتك على هذا البلد
23 - ريفي من الحسيمة السبت 21 مارس 2020 - 18:52
ويا ربي السلامة اللهم ارحمهم اللهم احفظهم اللهم احفظ جميع عبادك وانا لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة الا بالله
24 - احصائيات اليوم السبت 21 مارس 2020 - 18:53
نتمنى ان يكون عدم إعلان وزارة الصحة عن احصائيات اليوم خيرا إن شآء الله. اللهم ارفع الوباء
25 - nakama السبت 21 مارس 2020 - 18:54
بعملية حسابية كل دقيقتين يموت شخص بكورونا في ايطاليا.الله يحفظ الجميع.
26 - abdo السبت 21 مارس 2020 - 18:54
كارثة إنسانية بكل المقاييس، يجب أخذ العضة و العبرة من تجارب الدول الجارة التي استهانت بالوباء و بقيت في وضع المتفرج...اللهم خفف عنهم برحمتك و اشف جميع مرضانا و مرضاهم و اعصم بني البشر من شر هذا الوباء الخبيث...
الزم دارك الزم دارك الزم دارك...اترك السلطات و المسؤولين ينزلون خططهم عسى ان يكون ذلك خير لنا و لبلادنا...
عاش الوطن و عاشت الانسانية جمعاء
الزم دارك الزم دارك الزم دارك...اترك السلطات و المسؤولين ينزلون خططهم عسى ان يكون ذلك خير لنا و لبلادنا...
عاش الوطن و عاشت الانسانية جمعاء
27 - فهد السبت 21 مارس 2020 - 18:54
اللهم الطف بعبادك.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
28 - ....... السبت 21 مارس 2020 - 18:56
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا لاتحسبنا بما فعل السفهاء منا التوبة ايها المسلمين قد بلغت المعاصي حدودها بل كل معاصي العصر الحجري ظهرت زواج المثالين الدي انتشر في كل البلاد
المنكر بجميع اشكاله ولا ننسى الربا وعقاب الله لا مجال للهروب الى الامام الاعتراف والتوبة الى الله.
المنكر بجميع اشكاله ولا ننسى الربا وعقاب الله لا مجال للهروب الى الامام الاعتراف والتوبة الى الله.
29 - ma d السبت 21 مارس 2020 - 18:56
يا عباد الله يا مغاربة مازلت اراكم جماعات إنكم تخاطرون بالشعب المغربي ،و لا حياة لمن تنادي
30 - حريت من بيرغمو السبت 21 مارس 2020 - 18:56
الدكتور بوريلي اشار اليوم في المؤتمر الصحفي اشارة لم يشر لها من قبل قال :( نحن لانحصي عدد الموتى بالكورونا فيروس فقط ولكن نحصي عدد الموتى بصفة عامة في 24 ساعة) فهل هي حقيقة ام رسالة طمأنة لعدم نشر الهلع . ايا يكن فنحن في خوف شديد متوجسين نترقب ما ستسفر عنه الايام القادمة من قدر الله
نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يصرف عنا هذا البلاء في ايطاليا وغيرها من البلاد وعن اهلينا واحبابنا واخوتنا وعن بلدنا المغرب وان يكشف هذه الغمة انه ولي ذلك والقادر عليه
نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يصرف عنا هذا البلاء في ايطاليا وغيرها من البلاد وعن اهلينا واحبابنا واخوتنا وعن بلدنا المغرب وان يكشف هذه الغمة انه ولي ذلك والقادر عليه
31 - مغربي من ايطاليا السبت 21 مارس 2020 - 18:56
كينين بزاف ناس في المغرب دايريين هاد شي ضحك بالاخص اااحياء الشعيبية راه هوما لي غادين يخرجو على البلاد الاسواق وتجمعات وعباد اللله راه الموووووت كنشموها والله ريحت الموت والله هاد شي خطيررررررررر
32 - مغربية حقيقية السبت 21 مارس 2020 - 18:57
لمن لا يفهم كيف لهذا البلد أن يسجل كل هذا الارتفاع في عدد الوفيات رغم تطبيق الحجر الصحي.. أقول..
هذه الوفيات لسببين..
الأول هو أن الحجر الصحي جاء متأخرا جدا.. حيث كان الفيروس قد انتشر بشكل كبير.. رغم ان الأعراض لم تظهر مبكرا.. لان الفيروس يدخل الجسم و يبقى متخفيا لمدة تصل إلى 14 يوما.. بتعبير آخر و بدارجتنا المغربية: كيتمسكن حتى يتمكن! فهؤلاء الموتى أصيبوا بالمرض قبل 3 أسابيع على الأقل و تدهورت أحوالهم مع الوقت.
و السبب الثاني هو انهيار النظام الصحي تحت هذا الضغط الهائل.. فرغم تطور البنية الصحية لديهم لكن ما من نظام يمكنه مواجهة هذه الأعداد الهائلة من المصابين.
فلنتعلم الدرس.. و لنلزم بيوتنا. لأن استخفاف الناس بالوباء هو ما أوصلهم لهذه الحرب الشرسة.
حفظكم الله و حفظ جميع خلقه الضعفاء.
هذه الوفيات لسببين..
الأول هو أن الحجر الصحي جاء متأخرا جدا.. حيث كان الفيروس قد انتشر بشكل كبير.. رغم ان الأعراض لم تظهر مبكرا.. لان الفيروس يدخل الجسم و يبقى متخفيا لمدة تصل إلى 14 يوما.. بتعبير آخر و بدارجتنا المغربية: كيتمسكن حتى يتمكن! فهؤلاء الموتى أصيبوا بالمرض قبل 3 أسابيع على الأقل و تدهورت أحوالهم مع الوقت.
و السبب الثاني هو انهيار النظام الصحي تحت هذا الضغط الهائل.. فرغم تطور البنية الصحية لديهم لكن ما من نظام يمكنه مواجهة هذه الأعداد الهائلة من المصابين.
فلنتعلم الدرس.. و لنلزم بيوتنا. لأن استخفاف الناس بالوباء هو ما أوصلهم لهذه الحرب الشرسة.
حفظكم الله و حفظ جميع خلقه الضعفاء.
33 - مغربي السبت 21 مارس 2020 - 19:00
يا ستير استرنا،وما هذا الا باستخفاف الايطاليين بتعليمات السلطة،فلناخذ العبرة ولنلزم بيوتنا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
قلتُ يا رسولَ اللهِ ما النَّجاةُ قال أمسِكْ عليكَ لسانَكَ، وليسعْكَ بيتُك، وابكِ على خطيئتِكَ
رواه الترمذي 2406 وصححه الالباني
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
قلتُ يا رسولَ اللهِ ما النَّجاةُ قال أمسِكْ عليكَ لسانَكَ، وليسعْكَ بيتُك، وابكِ على خطيئتِكَ
رواه الترمذي 2406 وصححه الالباني
34 - ****** السبت 21 مارس 2020 - 19:00
الى صاحب التعليق رقم 7 ..
واش الأخ جاهل ولا كيفاش؟
قل اللّٰه يلطف بنا .. واذا عندك كلمة مزيانة قلها اذا ما عندكشي سكتنا ..
حتى انا ضد الدوران فالزناقي بلا سبب ولكن هذا لا يعني انني ندعي .. قل اللّٰه يحفظنا ويعافينا ..
قلوب العالم كتحرق وانت جالس تدعي فعباد اللّٰه ..
كبر عقلك ا صاحبي وترجل شوية ..
واش الأخ جاهل ولا كيفاش؟
قل اللّٰه يلطف بنا .. واذا عندك كلمة مزيانة قلها اذا ما عندكشي سكتنا ..
حتى انا ضد الدوران فالزناقي بلا سبب ولكن هذا لا يعني انني ندعي .. قل اللّٰه يحفظنا ويعافينا ..
قلوب العالم كتحرق وانت جالس تدعي فعباد اللّٰه ..
كبر عقلك ا صاحبي وترجل شوية ..
35 - الحسن السبت 21 مارس 2020 - 19:01
الحل الوحيد والامثال في هذا الظرف هو البقاء في البيوت والا واحد العدد سينتقل الى دار البقاء
36 - oujda 48 السبت 21 مارس 2020 - 19:02
الله اكبر كورونا اسطوطن إيطاليا نضام الصحة في إيطاليا أصبح في حافة الهاوية اكبر كارثة تعيشها إيطاليا من الحرب العالمية الأولى يجب على المغرب الضرب من حديد على كل من يخالف الطوارئ لا يوجد الكثير من الوقت الله يحفض الجميع
37 - saidr السبت 21 مارس 2020 - 19:04
حزين أمر تدمع له العين على كل مهنيي الصحة والعاملين كلهم الآن في كل العالم،العولمة المتوحشة والإصرر على الربحية بفتح الحدود في ذروة تفشي الداء كان عكسه سيحول دون هذه الطامة وكذلك الإعراض عن طريق معنى الحياة الحقيقي بنسيان الخالق أخطاء قاتلة ارتكبتها أوربا ودول،على إيطاليا وكل الدول الإستفادة من هذا الخطأ الجلل.عجز العالم أجمع أمام مخلوق لاوزن له''ضعف الطالب والمطلوب ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز'' وأن القوة لله جميعا''.تبخرت خرافة مسكين ووزير متعلم وجاهل كورونا لايفرق بين أحد.
38 - مواطن???? السبت 21 مارس 2020 - 19:07
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم ان بينهم مستغفرون.اللهم عجل برفع البلاء عنهم جاليتنا معهم وحتى لو لم تكن الجالية لا نتمنى لاي دولة هذا الفزع.يارب خفف ما نزل.
40 - حمزة السبت 21 مارس 2020 - 19:09
"اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ".
41 - Tarik السبت 21 مارس 2020 - 19:09
إلى صاحب التعليق 1
اطاليا فرضت الحجر الصحي مؤخرا، لاكن لقي استهتار و استهانة من طرف الشعب لم يتم الرضوخ له مية مية، و ايضا تمار الحجر الصحي تعطي اكلها بعد خمسة عشر يوم فما فوق اما اطاليا فرضته مند اسبوع
اطاليا فرضت الحجر الصحي مؤخرا، لاكن لقي استهتار و استهانة من طرف الشعب لم يتم الرضوخ له مية مية، و ايضا تمار الحجر الصحي تعطي اكلها بعد خمسة عشر يوم فما فوق اما اطاليا فرضته مند اسبوع
42 - mohammedname السبت 21 مارس 2020 - 19:12
والله ميستاهلو هاد الشي الله يشفي مرضانا ومرضاهم راه ولادنا عايشين معاهم الله يحفظ الجميع
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