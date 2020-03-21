"كورونا" يقتل 793 شخصا في 24 ساعة بإيطاليا

هسبريس ـ و.م.ع

سجلت إيطاليا ارتفاعا قياسيا جديدا،هو الأعلى في عدد ضحايا وباء كورونا، إذ أحصت 793 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة.

المعطى يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الوباء إلى 4.825 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها مساء اليوم السبت هيئة الوقاية المدنية.

وقال رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي في روما، إن مجموع حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 53 ألفا و578 إصابة.