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كُتّاب وآراء
الإمارات تغلق فضاءات عمومية للوقاية من كورونا
ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، أنه تقرر فرض إغلاق مؤقت للشواطئ والحدائق والمسابح، ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب، اعتبارا من غد الأحد ولمدة أسبوعين؛ لمخاوف من فيروس كورونا.
وسيُسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم الخدمة في الفترة ذاتها، قابلة للمراجعة والتقييم، على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 في المئة من طاقتها الاستيعابية، مع مراعاة المسافات "التباعد الاجتماعي" التي لا تقل عن مترين.