نائب رئيس أمريكا يخضع إلى فحص الإصابة بكورونا

هسبريس - رويترز

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إنه وزوجته سيجريان فحصا للكشف عن فيروس كورونا، اليوم السبت، بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد طاقمه.

وقال بنس في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "طبيب البيت الأبيض أشار إلى أنه ليس لديه ما يدعو للاعتقاد بأنني تعرضت للفيروس؛ وأنه لا توجد حاجة لإخضاعي للكشف".

وأضاف نائب دونالد ترامب في الرئاسة: "بالنظر إلى موقعي كنائب للرئيس وقائد لمهمة البيت الأبيض لمكافحة الفيروس، سأخضع أنا وزوجتي للكشف في وقت لاحق اليوم".