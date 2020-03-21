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كُتّاب وآراء
نائب رئيس أمريكا يخضع إلى فحص الإصابة بكورونا
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إنه وزوجته سيجريان فحصا للكشف عن فيروس كورونا، اليوم السبت، بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد طاقمه.
وقال بنس في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "طبيب البيت الأبيض أشار إلى أنه ليس لديه ما يدعو للاعتقاد بأنني تعرضت للفيروس؛ وأنه لا توجد حاجة لإخضاعي للكشف".
وأضاف نائب دونالد ترامب في الرئاسة: "بالنظر إلى موقعي كنائب للرئيس وقائد لمهمة البيت الأبيض لمكافحة الفيروس، سأخضع أنا وزوجتي للكشف في وقت لاحق اليوم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الضرائب التي تاخذونها من الشعب الامريكي ولا تعطوهم اي شيء الا باستثناءات مقيتة جدا و في ولايات محدودة فقط والان تستغلونهم في وقت الوباء عيب عليكم
كشف ان اغلب الدول تعتبر المواطن مكينة يجب استغلالها لاخر رمق ولا قيمة له كانسان و كروح بشرية من حقها العيش و ان تبقى على قيد الحياة
الله يعز المغرب بدولته بشعبه ان شاء الله