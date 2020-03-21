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الرئيسية | خارج الحدود | نائب رئيس أمريكا يخضع إلى فحص الإصابة بكورونا

نائب رئيس أمريكا يخضع إلى فحص الإصابة بكورونا

نائب رئيس أمريكا يخضع إلى فحص الإصابة بكورونا
هسبريس - رويترز
السبت 21 مارس 2020 - 20:05

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إنه وزوجته سيجريان فحصا للكشف عن فيروس كورونا، اليوم السبت، بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد طاقمه.

وقال بنس في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "طبيب البيت الأبيض أشار إلى أنه ليس لديه ما يدعو للاعتقاد بأنني تعرضت للفيروس؛ وأنه لا توجد حاجة لإخضاعي للكشف".

وأضاف نائب دونالد ترامب في الرئاسة: "بالنظر إلى موقعي كنائب للرئيس وقائد لمهمة البيت الأبيض لمكافحة الفيروس، سأخضع أنا وزوجتي للكشف في وقت لاحق اليوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - لا للاستغلال السبت 21 مارس 2020 - 20:15
نتمنى له الشفاء ولكل مرضى العالم, لكن على امريكا ان تغير من سياستها اتجاه شعبها من العيب والعار استمرارية استغلال الشعب الامريكي في هذه الظرفية, من يحمل كورونا فيروس ودخل المستشفى لا يزال يدفع الفواتير الطبيبة بالاف الدولارات. الدولة هي السبب في تفشي هذا المرض لم تقيمو الحظر في وقته حماية لاقتصاد البلاد ولا تزال ميامي لليوم هائجة على عادتها.
الضرائب التي تاخذونها من الشعب الامريكي ولا تعطوهم اي شيء الا باستثناءات مقيتة جدا و في ولايات محدودة فقط والان تستغلونهم في وقت الوباء عيب عليكم
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5
2 - امغار نا ريف السبت 21 مارس 2020 - 20:31
كورونا لا يميز بين رئيس ومرؤوس ولا غني وفقير انه يحصد كل من يعترض طريقه انه فتاك ولا يعرف الرحمة ولا يخضع للمسوامة فلا حق لا حد ان يدعي انه في حل من هدا الباس الشديد مادام الخطر لم يرحل عن الجميع امريكا بقوتها وجبروتها غير راضية لان تخضع للحقيقة وتعترف بانها عاجزة عن صد هدا الوباء القاتل فلهدا نجدها تماطل وتخلق الاكاديب فبالامس قال ترامب استعينوا بدواء الملاريا لمكافحة فيروس كورونا بعد ان وعد العالم بانه سيقدم خبرا سارا مفادها اكتشاف الدواء الخاص بالقضاء على كورونا ان ترامب تجاوزه التاريخ فلن تنفعه الغطرسة الامريكية امام هدا البلاء العظيم فعليه ان يستمد من الصين تجربتها في مكافحة الوباء وان ينحني للتنين الصيني الدي طوق الوباء بفضل التزام الشعب وبفضل التقدم التكنلوجي المتطور للصينيين ترامب يحس بالخجل وهو غير قادر على البوح بعجزه ان الصين ستصبح الاولى اقتصاديا في العالم وامريكا سيبتلعها التنين الصيني انتهى الكلام
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6
3 - عبده/ الرباط السبت 21 مارس 2020 - 20:37
يجب على امريكا ان تغير سياستها تجاه ايران و ترفع عنها العقوبات الاقتصادية و لو مؤقتا لمحاربة الوباء الذي اجتاحها و لا زال يحصد المزيد من الارواح بسبب هذا الفيروس اللعين و العقوبات... القضية قضية اخلاق و حس انساني
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4
4 - إدريس السبت 21 مارس 2020 - 20:51
إن في الأمر شكوك كيف يعقل لناءب رئيس أكبر دولة في العالم أن يصاب بهاد الفيروس كفى تلاعبا بعقولنا
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0
5 - حقيقة مرة جدا السبت 21 مارس 2020 - 20:52
هذا المخلوق الصغير المسمى فيروس كورونا كشف وفضح كل دولة على حدى
كشف ان اغلب الدول تعتبر المواطن مكينة يجب استغلالها لاخر رمق ولا قيمة له كانسان و كروح بشرية من حقها العيش و ان تبقى على قيد الحياة
الله يعز المغرب بدولته بشعبه ان شاء الله
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