تسجيل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 236.

وذكرت السلطات، وفقا لما أوردته وسائل إعلامية محلية، أن القطاع الطبي الخاص في بريطانيا أعلن أنه سيتحد مع الحكومي للتعامل مع جائحة كورونا مجانا.

وحثت بريطانيا المواطنين على التحلي بالمسؤولية عند شراء المواد الغذائية والتوقف عن تخزينها حتى يكون لدى العاملين في مجال الصحة ما يكفيهم أثناء التصدي لتفشي فيروس كورونا.

وأشارت الحكومة إلى أنه خلال أزمة كورونا زاد إنتاج المصنعين بنحو 50 في المائة من الغذاء عما كانوا ينتجون في الأوقات العادية.