24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:4017:0219:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)

  2. وكالة التنمية الاجتماعية تدعم صندوق "كورونا" (5.00)

  3. "فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)

  4. هذه لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية خلال فترة الطوارئ الصحية (5.00)

  5. المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

تسجيل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

تسجيل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 21 مارس 2020 - 22:30

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 236.

وذكرت السلطات، وفقا لما أوردته وسائل إعلامية محلية، أن القطاع الطبي الخاص في بريطانيا أعلن أنه سيتحد مع الحكومي للتعامل مع جائحة كورونا مجانا.

وحثت بريطانيا المواطنين على التحلي بالمسؤولية عند شراء المواد الغذائية والتوقف عن تخزينها حتى يكون لدى العاملين في مجال الصحة ما يكفيهم أثناء التصدي لتفشي فيروس كورونا.

وأشارت الحكومة إلى أنه خلال أزمة كورونا زاد إنتاج المصنعين بنحو 50 في المائة من الغذاء عما كانوا ينتجون في الأوقات العادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.