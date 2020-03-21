24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت
- الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية
- "كورونا" يحوّل صخب الحراك إلى صمت في الجزائر
- " حمية البحر الأبيض المتوسط" تتصدى لارتفاع الكوليسترول
- واشنطن تجلي مواطنين أمريكيين عالقين بالمغرب
سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)
"فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)
هذه لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية خلال فترة الطوارئ الصحية (5.00)
المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء (5.00)
- تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86 - (328)
- غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية - (271)
- عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96 - (206)
- "شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية" - (192)
- المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79 - (169)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تجاوز 21 ألف إصابة و70 وفاة بكورونا في ألمانيا
أعلنت ألمانيا أن عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد فيها وصل إلى 21600 حالة مؤكدة.
جاء هذا في إحصاء أعدته وكالة الأنباء الألمانية على أساس ما أعلنته الولايات الألمانية من أعداد المصابين بالعدوى فيها؛ كل على حدة.
ويتركز العدد الأكبر بين الولايات الألمانية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، بأكثر من 6700 إصابة بالعدوى، تليها ولاية بافاريا ثم بادن فورتمبيرغ؛ ولكل منهما 3600 إصابة.
وتوفي في ألمانيا إثر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، المسمى أيضا "سارس- كوف-2"، أكثر من 70 شخصا على مستوى ألمانيا كلها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
وفي اطالي نسبة الوفايات أكثر من %9 أي ضعف المانيا بحوالي 30 ضعفا شيء غريب
ألمانيا تهاونت في أخد الإجراءات بإستثناء ولاية بافاريا التي أعلنت حالة الطوارئ.
كل ولاية كان لها حرية إختيار الإجراءات لكن الدولة ستسحب منهم حرية إختيار الإجراءات غدا.
تقريبا 3 مليون فقد العمل في هدا الشهر. القضية حماضت