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الرئيسية | خارج الحدود | تجاوز 21 ألف إصابة و70 وفاة بكورونا في ألمانيا

تجاوز 21 ألف إصابة و70 وفاة بكورونا في ألمانيا

تجاوز 21 ألف إصابة و70 وفاة بكورونا في ألمانيا
هسبريس ـ د.ب.أ
السبت 21 مارس 2020 - 20:16

أعلنت ألمانيا أن عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد فيها وصل إلى 21600 حالة مؤكدة.

جاء هذا في إحصاء أعدته وكالة الأنباء الألمانية على أساس ما أعلنته الولايات الألمانية من أعداد المصابين بالعدوى فيها؛ كل على حدة.

ويتركز العدد الأكبر بين الولايات الألمانية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، بأكثر من 6700 إصابة بالعدوى، تليها ولاية بافاريا ثم بادن فورتمبيرغ؛ ولكل منهما 3600 إصابة.

وتوفي في ألمانيا إثر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، المسمى أيضا "سارس- كوف-2"، أكثر من 70 شخصا على مستوى ألمانيا كلها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hicham السبت 21 مارس 2020 - 20:30
نسبة الوفايات 70 من 21600 أي حوالي %0.32
وفي اطالي نسبة الوفايات أكثر من %9 أي ضعف المانيا بحوالي 30 ضعفا شيء غريب
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10
2 - casawi2 السبت 21 مارس 2020 - 20:31
واش هاد الفيروس مازال ملاقاو ليه الحل... فينهما العلماء العالم ليحاسين براسهم واعرين او عندهم كل شيء. سبحان الله ربي كبير كن فيكن... الله يلطف بنا...
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-25
3 - Azizo السبت 21 مارس 2020 - 20:31
Germany: total Cases 22 084, deaths 83
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4
4 - عبد الصمد الهلالي السبت 21 مارس 2020 - 20:38
الامر الغير مفهوم هو ان انجيلا ميركل قالت في تصريح لها قبل اسبوعين ان اكثر من ثلتي سكان المانيا سيصابنا بالكورونا . القضية فيها ان ؟؟؟؟؟؟
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1
5 - kamal السبت 21 مارس 2020 - 20:40
الالمان 21000 اصابة و 70 متوف .. عنعدهم 20000 سرير في الانعاش .. و كايديرو لي test ديال فايروس علا عدد كبيرديال الناس .. باش يداويوهم قبل ما يوصلو لحالات الخطر
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13
6 - O.m. السبت 21 مارس 2020 - 20:58
كلهم في الهوى سوى. من الآن فصاعدا سيتضاعف عدد المتوفين يوميا لأن الإحصائيات متؤخرة بأيام في ألمانيا و هدا بإعتراف الدولة نفسها.
ألمانيا تهاونت في أخد الإجراءات بإستثناء ولاية بافاريا التي أعلنت حالة الطوارئ.
كل ولاية كان لها حرية إختيار الإجراءات لكن الدولة ستسحب منهم حرية إختيار الإجراءات غدا.
تقريبا 3 مليون فقد العمل في هدا الشهر. القضية حماضت
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