تجاوز 21 ألف إصابة و70 وفاة بكورونا في ألمانيا

هسبريس ـ د.ب.أ

أعلنت ألمانيا أن عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد فيها وصل إلى 21600 حالة مؤكدة.

جاء هذا في إحصاء أعدته وكالة الأنباء الألمانية على أساس ما أعلنته الولايات الألمانية من أعداد المصابين بالعدوى فيها؛ كل على حدة.

ويتركز العدد الأكبر بين الولايات الألمانية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، بأكثر من 6700 إصابة بالعدوى، تليها ولاية بافاريا ثم بادن فورتمبيرغ؛ ولكل منهما 3600 إصابة.

وتوفي في ألمانيا إثر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، المسمى أيضا "سارس- كوف-2"، أكثر من 70 شخصا على مستوى ألمانيا كلها.