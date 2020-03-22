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كُتّاب وآراء
ولاية في ألمانيا ترحّب بفرنسيين مصابين بـ"كورونا"
تعتزم ولاية بادن-فورتمبرغ جنوب ألمانيا استقبال مصابين فرنسيين بفيروس كورونا المستجد في حالة حرجة.
وذكرت صحيفة "شفيبشه تسايتونغ" المحلية أن وزارة الصحة في الولاية طلبت من المستشفيات، في المنطقة المتاخمة للحدود الفرنسية، الإبلاغ عن أسرّة شاغرة مزودة بأجهزة تنفس.
وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات للصحيفة: "الأمر يتعلق بأشخاص سيموتون حال عدم توفر أجهزة تنفس لهم خلال الأيام المقبلة".
وبحسب البيانات، تتوفر في منطقة زودفيستن حاليا أسرّ ة تنفس يقدر عددها بنحو 2300، 80 في المائة منها مشغول حاليا، بينما يقل عدد حالات الإصابة بكورونا المستغلة لهذه الأسرة عن 20 حالة.
وتتضرر منطقة جنوب الإلزاس الفرنسية، المتاخمة لولاية بادن-فورتمبرغ، بشدة من تفشي وباء كورونا، حيث أصبحت كافة وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات مشغولة بالكامل، بحسب بيانات السلطات المحلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ولكم واسع النضر ..
لهدا لا تتفاجئ أن أمريكا تملك أكبر مستشفى و قواعد عسكرية بألمانيا و تستقبل بعض المرضى الألمان في المستشفيات الأمريكية.
فألمانيا ملزمة بتوفير حصة للفرنسيين وقت الطوارئ و ليس حبا فيها.
هدا الأسبوع سوف لم تعد ألمانيا قادرة على إستقبال المرضى الألمان و يستبدأ الوفيات بالإرتفاع. ألمانيا وصلها المرض أسبوعين بعد إيطاليا و أسبوع بعد فرنسا. فقط مسألة وقت. الكل في الهوى سوى
ألمانيا لديها 30 الف سرير الإنعاش و كيبنيو في 10 الف بينما فرنسا لديها 5 آلاف فقط
تحيا لولاد فرانسا