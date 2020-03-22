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الرئيسية | خارج الحدود | ولاية في ألمانيا ترحّب بفرنسيين مصابين بـ"كورونا"

ولاية في ألمانيا ترحّب بفرنسيين مصابين بـ"كورونا"

ولاية في ألمانيا ترحّب بفرنسيين مصابين بـ"كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 مارس 2020 - 00:15

تعتزم ولاية بادن-فورتمبرغ جنوب ألمانيا استقبال مصابين فرنسيين بفيروس كورونا المستجد في حالة حرجة.

وذكرت صحيفة "شفيبشه تسايتونغ" المحلية أن وزارة الصحة في الولاية طلبت من المستشفيات، في المنطقة المتاخمة للحدود الفرنسية، الإبلاغ عن أسرّة شاغرة مزودة بأجهزة تنفس.

وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات للصحيفة: "الأمر يتعلق بأشخاص سيموتون حال عدم توفر أجهزة تنفس لهم خلال الأيام المقبلة".

وبحسب البيانات، تتوفر في منطقة زودفيستن حاليا أسرّ ة تنفس يقدر عددها بنحو 2300، 80 في المائة منها مشغول حاليا، بينما يقل عدد حالات الإصابة بكورونا المستغلة لهذه الأسرة عن 20 حالة.

وتتضرر منطقة جنوب الإلزاس الفرنسية، المتاخمة لولاية بادن-فورتمبرغ، بشدة من تفشي وباء كورونا، حيث أصبحت كافة وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات مشغولة بالكامل، بحسب بيانات السلطات المحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - رحمان علي الأحد 22 مارس 2020 - 00:22
لم ارى شعب طيب وعظيم يعمل بهدوء كالشعب الألماني في أوروبا ولم ارى شعب متعجرف منفوخ متكبر كثير الثرثرة كالشعب الفرنسي
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97
2 - enigma الأحد 22 مارس 2020 - 00:31
لتقليص المدة.الزمنية وعدد الاصابات. يجب استدعاء.كل من دخل المملكة المغربية . ابتداءا..من 1 مارس ..لإجراء الفحوصات.الطبية
ولكم واسع النضر ..
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41
3 - رياض الأحد 22 مارس 2020 - 00:31
اثناء المحن يجب التعاون والتآزر وتقديم المساعدة للغير..اللهم ألطف بعبادك وارفع عنا هذا البلاء..يارب لا تجعلنا نصل الى المراحل التي وصلتها هذه الدول العظمى...اننا يا رحمان يا رحيم لن نستطيع مواجهة الوضع...يارب ارفع عنا البلاء يا كريم..سبحانك لا اله الا انت اننا كنا من الظالمين...
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26
4 - O.m. الأحد 22 مارس 2020 - 00:43
هده الولاية كانت تحث المراقبة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية لأن ألمانيا قسموها بين أمريكا و إنجلترا و فرنسا و روسيا إلى سنة 1989 و بقي فقط الجيش الأمريكي بألمانيا. لهدا ما زالت معاهدات ملزمة لألمانيا أمام الحلفاء. فمثلا ألمانيا ما زالت تدفع تعويضات سنويا لفرنسا.
لهدا لا تتفاجئ أن أمريكا تملك أكبر مستشفى و قواعد عسكرية بألمانيا و تستقبل بعض المرضى الألمان في المستشفيات الأمريكية.
فألمانيا ملزمة بتوفير حصة للفرنسيين وقت الطوارئ و ليس حبا فيها.
هدا الأسبوع سوف لم تعد ألمانيا قادرة على إستقبال المرضى الألمان و يستبدأ الوفيات بالإرتفاع. ألمانيا وصلها المرض أسبوعين بعد إيطاليا و أسبوع بعد فرنسا. فقط مسألة وقت. الكل في الهوى سوى
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6
5 - Simo الأحد 22 مارس 2020 - 00:56
مع العلم ان عدد المصابين في ألمانيا 24 الف و فرنسا 15 الف
ألمانيا لديها 30 الف سرير الإنعاش و كيبنيو في 10 الف بينما فرنسا لديها 5 آلاف فقط
تحيا لولاد فرانسا
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