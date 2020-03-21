حكومة الوفاق الليبية تحظر التجوال بسبب "كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فرض حظر التجوال في كامل التراب الليبي، من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً ابتداء من غد الأحد، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب قرار المجلس الرئاسي، الصادر ليل اليوم السبت، فقد تم استثناء الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية، وكذلك الصيدليات، وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

ونص القرار على إقفال المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحلات التجارية بشكل تام، وكذلك منع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

واستثنى القرار شركات ومحلات المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجوال، على أن تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الالتزام بأقل عدد ممكن من الموظفين والحد من التزاحم والاختلاط.

ولم تعلن حكومة الوفاق الليبية حتى تاريخ إصدار هذا القرار عن تسجيل أي حالة إصابة بوباء كورونا في كامل التراب الليبي.