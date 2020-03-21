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كُتّاب وآراء
اتهام بريطاني بإنتاج دواء مزيف لـ"فيروس كورونا"
قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها اتهمت رجلا بإنتاج دواء مزيف لعلاج فيروس كورونا؛ ومحاولة بيعه خارج البلاد.
وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو صاحب الـ59 عاما، من وست ساسكس في جنوب إنجلترا، واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال؛ وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.
ومثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون أمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 أبريل، بينما جاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك، أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في لوس انجليس طردا، في 18 مارس، تم إرساله من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لـ"علاج فيروس كورونا" تم تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".
وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد، وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.