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الرئيسية | خارج الحدود | غزة تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كوفيد 19"

غزة تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كوفيد 19"

غزة تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كوفيد 19"
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 22 مارس 2020 - 01:16

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" المستجد في القطاع.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنّ الإصابتين تمّ تشخيصهما لدى مواطنَين عائدين من باكستان، مضيفة أنهما بقيا "بين المحجورين" في مركز الحجر قرب الحدود مع مصر "ولم يدخلا القطاع".

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