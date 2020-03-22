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كُتّاب وآراء
الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا
أعلنت السلطات الصحية الصينية عن إصابة 46 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة ست حالات جديدة اليوم الماضي، وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة فجر اليوم الأحد.
وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة، 45 حالة قادمة من خارج الصين، وهي زيادة يومية جديد للحالات القادمة من الخارج بعد الإبلاغ عن 41 حالة يوم أمس السبت. وحالة عدوى جديدة واحدة فقط محليًا.
وأعلنت السلطات عن تعافي 504 مرضى من بين المصابين بمرض (كوفيد 19)، وخروجهم من المستشفى، ما يرفع عدد المرضى المتعافين إلى 72 ألفا و244 حالة.
يشار إلى أنه في جميع أنحاء الصين، لا يزال هناك 5 آلاف و549 حالة مصابة منذ بدء انتشار أمراض الجهاز التنفسي في دجنبر من العام الماضي، حيث أصيب 81 ألفا و54 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، توفي منهم 3 آلاف و261 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
راه ماشي الموت التي تايخلعنا ولكن لقاء الله لا نقدر عليه لأننا كلنا ذنوب ومعاصي حتى صرنا أنجاس منجسون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكيف سنقابل رب العالمين ونحن نشرب الخمر ونضرب المعازف ولا نصلي والكاسيات العاريات تملأ الشوارع والأمة تلد ربتها والربا والفسق والفجور يملأ كل بيت ولعنة الله تلاحقنا ونحن لاندري لولا رحمته بنا لخسف بنا الأرض ولكن هذا نذير كي نتوب ونرجع إلى ربنا لعله يقبل توبتنا ويغسل حوبتنا وأن يرضى عنا
لاكن هاهو يضهر في الصين من جديد
للي فهمت هو هد الفيروس القاتل كيتوالد بكثرة رغم انك كتحاربو