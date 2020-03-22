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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 03:21

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن إصابة 46 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة ست حالات جديدة اليوم الماضي، وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة فجر اليوم الأحد.

وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة، 45 حالة قادمة من خارج الصين، وهي زيادة يومية جديد للحالات القادمة من الخارج بعد الإبلاغ عن 41 حالة يوم أمس السبت. وحالة عدوى جديدة واحدة فقط محليًا.

وأعلنت السلطات عن تعافي 504 مرضى من بين المصابين بمرض (كوفيد 19)، وخروجهم من المستشفى، ما يرفع عدد المرضى المتعافين إلى 72 ألفا و244 حالة.

يشار إلى أنه في جميع أنحاء الصين، لا يزال هناك 5 آلاف و549 حالة مصابة منذ بدء انتشار أمراض الجهاز التنفسي في دجنبر من العام الماضي، حيث أصيب 81 ألفا و54 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، توفي منهم 3 آلاف و261 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي راقي الأحد 22 مارس 2020 - 03:45
#Covid19
راه ماشي الموت التي تايخلعنا ولكن لقاء الله لا نقدر عليه لأننا كلنا ذنوب ومعاصي حتى صرنا أنجاس منجسون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكيف سنقابل رب العالمين ونحن نشرب الخمر ونضرب المعازف ولا نصلي والكاسيات العاريات تملأ الشوارع والأمة تلد ربتها والربا والفسق والفجور يملأ كل بيت ولعنة الله تلاحقنا ونحن لاندري لولا رحمته بنا لخسف بنا الأرض ولكن هذا نذير كي نتوب ونرجع إلى ربنا لعله يقبل توبتنا ويغسل حوبتنا وأن يرضى عنا
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2 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 04:03
العودة الى الحرب مرة اخرى. جنيتمة علينا وعلى العالم بهدا الوباء اصبحنا مصابين بالوسوس في غسل ايدين وحتى في ملابيسنا ان الله يمهل والا يهمل في من كان سبب في تطوير هذا الفيروس
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3 - سرمدالحق الأحد 22 مارس 2020 - 04:22
اعلموا أن كورونا مرض يتخابر مع استراتجية الانسان و اجرائاته كما نبهت سابقا فالصين التي تدعي خلوها من المرض ليس إلا كذب اشاعي الغرد منه طمئنة الإقتصاد اولا ثم طمئنينة الراي العام.فيروس كورونا أبدا لن يستطيع تركك في حال سبيلك ما أن تتحرك فيتحرك معك هو الآخر على شكل موجة جديدة و جائحة جديدة قد تكون أشد فتكا من سابقتها . أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.استغفروا ربكم ثم توبوا اليه،فالاستغفار يكسر البلاء و يعظم الأجر و ينزل الرحمة و يرفع غصب الرحمان.
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4 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 04:35
بعد محاربة الصين لهذا المرض اطمانا وقلنا شهر شهرين وسيوزيل مثل الصين
لاكن هاهو يضهر في الصين من جديد
للي فهمت هو هد الفيروس القاتل كيتوالد بكثرة رغم انك كتحاربو
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