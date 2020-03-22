الصين تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

هسبريس من الرباط

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن إصابة 46 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة ست حالات جديدة اليوم الماضي، وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة فجر اليوم الأحد.

وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة، 45 حالة قادمة من خارج الصين، وهي زيادة يومية جديد للحالات القادمة من الخارج بعد الإبلاغ عن 41 حالة يوم أمس السبت. وحالة عدوى جديدة واحدة فقط محليًا.

وأعلنت السلطات عن تعافي 504 مرضى من بين المصابين بمرض (كوفيد 19)، وخروجهم من المستشفى، ما يرفع عدد المرضى المتعافين إلى 72 ألفا و244 حالة.

يشار إلى أنه في جميع أنحاء الصين، لا يزال هناك 5 آلاف و549 حالة مصابة منذ بدء انتشار أمراض الجهاز التنفسي في دجنبر من العام الماضي، حيث أصيب 81 ألفا و54 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، توفي منهم 3 آلاف و261 حالة.