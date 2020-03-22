بريطانيا تدعو "الأكثر ضعفا" إلى البقاء في المنازل

هسبريس ـ مُتابعة

طلبت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، من 1,5 ملايين شخصايعيشون في البلاد، ويعتبرون من بين الأكثر ضعفا حيال فيروس كورونا المستجد، أن يلزموا منازلهم لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت الحكومة، في بيان بهذا الخصوص، إن "ما يصل إلى 1,5 ملايين شخص في إنجلترا، حددتهم خدمة الصحة العامة على أنهم معرضون بشدة لأمراض خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، سيتعين عليهم البقاء في المنزل لحماية أنفسهم".

وسيتم تخصيص خط هاتفي لمساعدة من هم في أمس الحاجة إلى ذلك، كما سيكون ممكنا توصيل أدوية وأغراض إلى منازل الأشخاص المعزولين.

وقال وزير المجتمعات المحلية روبرت جنريك: "سيكون وقتا مقلقا، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين يعانون مشاكل صحية خطيرة، وهذا ما يفسر اتخاذنا إجراءات عاجلة لضمان التزام الأشخاص الضعفاء للغاية بخطوات إضافية لحماية أنفسهم".

وطلبت السلطات البريطانية من السكان التصرف بمسؤولية أكبر، وتفادي إفراغ رفوف المتاجر الكبرى من البضائع، وعدم التنقل في أرجاء البلاد للحد من التفشي المتزايد لوباء "كوفيد-19".