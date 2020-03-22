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الرئيسية | خارج الحدود | كورونا تقتل 129 شخصا خلال 24 ساعة في إيران

كورونا تقتل 129 شخصا خلال 24 ساعة في إيران

كورونا تقتل 129 شخصا خلال 24 ساعة في إيران
هسبريس ـ رويترز
الأحد 22 مارس 2020 - 11:10

ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 مع وفاة 129 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن إجمالي الإصابات بلغ 21638.

المتحدث كيانوش جهانبور، ضمن تصريح للتلفزيون الرسمي، قال: "هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ... بينما تعافى من فيروس كورونا 7913 شخصا".

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