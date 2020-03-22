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الرئيسية | خارج الحدود | "وفيات كورونا" تتجاوز 1700 في أرجاء إسبانيا

"وفيات كورونا" تتجاوز 1700 في أرجاء إسبانيا

"وفيات كورونا" تتجاوز 1700 في أرجاء إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 مارس 2020 - 12:13

ذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن أحدث بيانات صحية متاحة، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، اليوم الأحد، ارتفع إلى 1720 من 1326 أمس السبت.

وأضافت التقارير أن عدد الحالات المسجلة للإصابة عبر مجموع التراب الإسباني قد ارتفع، اليوم الأحد، إلى 28572 حالة مؤكدة بعدما كان مستقرا في 24926 يوم أمس.

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