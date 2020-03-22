رئيس الوزراء الإسباني يسعى لتمديد حالة الطوارئ

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت عدة وسائل إعلامية إسبانية، اليوم الأحد، أن الحكومة المركزية في مدريد تريد تمديد حالة الطوارئ، التي فرضتها لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا الجديد، لمدة 15 يوما إضافية.

وتمنع حالة الطوارئ، التي فرضتها السلطات على مستوى البلاد في 14 مارس، الناس من الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى. وإسبانيا هي ثاني أكثر الدول الموبوءة بالفيروس في أوروبا.

ويحتاج تمديد حالة الطوارئ موافقة البرلمان؛ لكن تلك مسألة مضمونة بعد أن قال حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا إنه سيؤيد ذلك، مما أعطى الائتلاف الحاكم ما يكفي من الأصوات لتأييد التمديد.

وقالت تقارير وسائل الإعلام إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز ناقش القرار مع زعماء الأقاليم خلال مؤتمر عبر رابط فيديو.

وقال سانتشيز، السبت، إن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمكافحة كورونا، وحذر من أن"الأسوأ لم يأت بعد" وأن البلاد بصدد أسابيع صعبة.