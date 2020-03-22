24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2613:3917:0319:4420:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا" (5.00)

  2. الشاعر سرحان يتخيل البشرية بدون ماء .. لهاث وكوابيس زرقاء (5.00)

  3. لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة للوفيات جراء فيروس "كورونا"؟ (5.00)

  4. الاستقرار يلازم حالة مصاب بكورونا بسيدي سليمان (5.00)

  5. رفض "الطوارئ الصحية" يجر شخصين إلى التحقيق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الوزراء الإسباني يسعى لتمديد حالة الطوارئ

رئيس الوزراء الإسباني يسعى لتمديد حالة الطوارئ

رئيس الوزراء الإسباني يسعى لتمديد حالة الطوارئ
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 مارس 2020 - 15:25

ذكرت عدة وسائل إعلامية إسبانية، اليوم الأحد، أن الحكومة المركزية في مدريد تريد تمديد حالة الطوارئ، التي فرضتها لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا الجديد، لمدة 15 يوما إضافية.

وتمنع حالة الطوارئ، التي فرضتها السلطات على مستوى البلاد في 14 مارس، الناس من الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى. وإسبانيا هي ثاني أكثر الدول الموبوءة بالفيروس في أوروبا.

ويحتاج تمديد حالة الطوارئ موافقة البرلمان؛ لكن تلك مسألة مضمونة بعد أن قال حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا إنه سيؤيد ذلك، مما أعطى الائتلاف الحاكم ما يكفي من الأصوات لتأييد التمديد.

وقالت تقارير وسائل الإعلام إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز ناقش القرار مع زعماء الأقاليم خلال مؤتمر عبر رابط فيديو.

وقال سانتشيز، السبت، إن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمكافحة كورونا، وحذر من أن"الأسوأ لم يأت بعد" وأن البلاد بصدد أسابيع صعبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.