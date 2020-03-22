"كورونا" ببلجيكا .. 586 إصابة و8 وفيات في يوم

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت اللجنة الفيدرالية الخاصة بتتبع تطور وباء فيروس كورونا خلال ندوتها الصحفية اليومية، اليوم الأحد، تسجيل نحو 586 حالة عدوى جديدة بفيروس كورونا المستجد ببلجيكا في ظرف 24 ساعة، وذلك من مجموع 3401 إصابة مؤكدة.

كما أشارت اللجنة إلى تسجيل 8 وفيات جراء فيروس "كوفيد-19"، بما يرفع حصيلة حالات الوفاة إلى 75 منذ بداية تفشي الوباء في بلجيكا.

ومن بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 412 بالمنطقة الفلامانية، و99 بالمنطقة الوالونية، و70 ببروكسيل، بينما تظل 5 حالات مجهولة مكان الإقامة.

من جهة أخرى، أوضح الخبراء الفيدراليون أن 1380 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، أي بارتفاع قدره 335 شخصا في 24 ساعة، من بينهم 290 يخضعون للعناية المركزة، بزيادة 52 شخص في 24 ساعة فقط.

كما أعلنوا أنه، منذ 13 مارس الجاري، تمكن 340 شخصا من مغادرة المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت عن فرض الحجر التام بالبلاد حتى الخامس من أبريل المقبل على أقل تقدير، وذلك في إطار السعي إلى تطويق وباء فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن القومي من أجل تحديد النقاط الأساسية المتعلقة بالتدابير المزمع فرضها في هذا الظرف.

وعقب هذا الاجتماع قالت رئيسة الوزراء، صوفي ويلميس، في ندوة صحفية إن "المواطنين مطالبون بالبقاء في منازلهم من أجل تجنب أقصى قدر من الاتصال، باستثناء أسرهم، أو في حال الذهاب إلى العمل أو بعض الرحلات، مثل الذهاب إلى متجر البقالة أو البنك، الصيدلة، الطبيب، أو مساعدة المحتاجين".

ومع ذلك، سيسمح بممارسة الأنشطة الرياضية، مثل الركض أو المشي أو ركوب الدراجات، شريطة عدم القيام بذلك إلا بمعية شخص آخر يعيش تحت نفس السقف، كما سيتم إغلاق جميع المتاجر، باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومتاجر الحيوانات الأليفة ومحلات بيع الكتب.