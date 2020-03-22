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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا

رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا

رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 22 مارس 2020 - 14:55

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الاحد؛ للتصدي لفيروس كورونا .

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المرسوم يقضي استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً، وكذلك استبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً.

وأشارت إلى أنه "لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في المرسوم في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه"، لافتة إلى أنه "لا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط".

ووسع المرسوم درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، واشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.

وقالت مصادر حقوقية سورية في دمشق، ضمن تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن المرسوم الرئاسي جاء لأجل إفراغ السجون المكتظة في إطار جهود الحكومة السورية للتصدي لفيروس كورونا، وأضافت أن مرسوم العفو لم يشمل الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم وسجنهم بسبب التعامل بالعملات الاجنبية.

وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، كما وقّع في 15 شتنبر الماضي مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - abdo الأحد 22 مارس 2020 - 15:08
شكون هذا بعدا معرفتوش .واش جديد في سوريا ؟
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24
2 - شهيد الأحد 22 مارس 2020 - 15:09
بشار الأسد على شعبه والقط أمام أسياده هو أخطر وباء أصاب الشام
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39
3 - بومهدي-دار الاطفال- الأحد 22 مارس 2020 - 15:09
ستؤدي الثمن غاليا يا بشار مع شيعتك اما عاجلا ام آجلا لما اقترفته في البلاد والعباد وخاصة أهل السنة وأخيرا لما أمرت جمع أئمة مساجد أهل السنة ونكلت بهم بأشد العذاب، كن على يقين من انك ستؤدي الثمن غاليا عند الله الذي تخفى عنه خافية
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31
4 - ali الأحد 22 مارس 2020 - 15:12
لو رحلت يابشار ووضعت شخصا اخر مكانك لجنبت البلاد كل حمام الدم الذي وصلت اليه الان.

لا اكاد اتخيل كيف سيكون حسابك يوم القيامة.

الله يعافينا
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24
5 - الحرية للمختطفين السياسيين الأحد 22 مارس 2020 - 15:13
الانظمة الديكتاتورية المستبدة اخطر وافتك من فيروس كورونا وهكذا كيفكرو كاع شعوب العالم وماشي انا بوحدي,باه ديال هذا اه نعم حافظ الاسد فوقتوه كان تيعلق المناظلين السياسيين من رجليهم وتيعذبهم اشد العذاب يعني بحال المغرب بحال بحال ,اشقائنا السوريين ما ثارو بدون سبب لكن قلوبهم كانت عامرة
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11
6 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 15:13
الى أين سيخرجون مساكين. سوريا اصبحت سجنا بعدما دمرها بشار الاسد والايرانيون والروس والامريكان والاتراك وغيرهم
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9
7 - سيمو الأحد 22 مارس 2020 - 15:21
صراحة هاد بشار هو لي كان جامع سوريا و غادي يبقى جامعها , كان مأمنها من دوك الإسلاميين الارهابيين المتشددين .. صراحة هاذ بشار الأسد و الله العظيم إلا عندو كاريزما واعرة و فارع ليا الإنفصاليين تماك .. شوفوا سوريا بعد الثورة المشؤومة كي ولات و قارنوها مع فترة قبل الثورة .. نتمناو تحسن اوضاع سوريا و ترجع كيف قبل .. انشري هسبريس
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-7
8 - Rbati الأحد 22 مارس 2020 - 15:22
قاتل شعبه يتكلم عن العفو ، غريب أمر هاذا الأسد المفترس.
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4
9 - leila الأحد 22 مارس 2020 - 15:23
ان شاء الله المغرب يقتدي به و يطلق سراح المعتقليين
مش معقول واحد يقول عاش الشعب يسجن عشرين سنة
على فكرة ربحتو غير العيب, الءيس الاسد باقي في الحكم
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-3
10 - يا لها من رحمة! الأحد 22 مارس 2020 - 15:25
رحمة حاكم عربي .. ههه ... استبدال الإعدام و المؤبد بالسجن لمدة 20 عاما. نعم .. كي لا تتفشى فيهم كورونا؟ كورونا عند الحاكم العربي قد تتفشى في 20 عاما و ليس في 14 يوما. كورونا أرحم بكثير منكم، كفاها أنها جعلتنا نلتفت إلى أبنائنا، زوجاتنا و أهلينا. كفى كورونا فخرا أنها جعلتنا نتوضأ و نصلي باستمرار و ننتظر الصلاة بفارغ من الصبر. سيدتنا كورونا لا تفرق بين الغني و الفقير، لها مني ألف تحية و تحية .. لابد و أن تزورنا هي و أخواتها عند كل حين علنا نعرف حقيقة أنفسنا، كنا نخال المرحاض كرسي المساواة لكن اكتشفنا للأسف أن لحكامنا مراحيض من ذهب و هاهي كورونا جاءت لتعلمنا الأدب، بقي عليها فقط أن تجمع أولئك اللذين يفرغون الدكاكين و لا يتركون لفقراء البلد شيئا .. هم و حكام عرب لا أسفا عليهم. تحياتي من تخوم الريف الهولندي .. و دامت لكم الصحة و العافية ..
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2
11 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 15:28
الاحرى ان يعفوا عن الشعب السوري خارج السجون من براميله المتفجرة اما السجناء فليوقف النعذيب الوحشي عنهم اما تحويل الاعدام الى مأبد و المءبد الى 20 سنة مع التعذيب و الاعمال الشاقة فليس عفوا بل ظحك عاى الدقون
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2
12 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 15:28
الاحرى ان يعفوا عن الشعب السوري خارج السجون من براميله المتفجرة اما السجناء فليوقف النعذيب الوحشي عنهم اما تحويل الاعدام الى مأبد و المءبد الى 20 سنة مع التعذيب و الاعمال الشاقة فليس عفوا بل ظحك عاى الدقون
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1
13 - mmmm الأحد 22 مارس 2020 - 15:28
toute la syrie a ete detruite et ils n ont pas pu le faire tomber
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