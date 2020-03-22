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كُتّاب وآراء
الجزائر تدخل المرحلة الثالثة من تفشي وباء كورونا
أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، أن الجزائر "دخلت رسميا المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا".
وأكد بن بوزيد، في تصريح للقناة الأولى بالإذاعة الجزائرية، أنه "يتعين علينا أن نحضر أنفسنا للأسوأ"، مسجلا أن عدد الإصابات في ارتفاع بـ139 حالة، و15 وفاة".
وأضاف أنه وتجنبا لتضارب المعلومات حول تطورات الوضع، "تم منع مديري الصحة على مستوى الولايات من الادلاء بتصريحات حول فيروس كورونا بالجزائر".
وأبرز الوزير، من جهة أخرى، أن قرار الحجر الصحي العام يبقى من صلاحيات الرئيس الجزائري، موضحا أن إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ، اليوم، وتتعلق، على الخصوص، بمنح عطلة لـ50 في المائة من الموظفين، وإغلاق المطاعم والمقاهي بالمدن الكبرى، ووقف النقل الحضري وما بين الولايات.