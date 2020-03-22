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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تدخل المرحلة الثالثة من تفشي وباء كورونا

الجزائر تدخل المرحلة الثالثة من تفشي وباء كورونا

الجزائر تدخل المرحلة الثالثة من تفشي وباء كورونا
هسبريس - متابعة
الأحد 22 مارس 2020 - 16:05

أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، أن الجزائر "دخلت رسميا المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا".

وأكد بن بوزيد، في تصريح للقناة الأولى بالإذاعة الجزائرية، أنه "يتعين علينا أن نحضر أنفسنا للأسوأ"، مسجلا أن عدد الإصابات في ارتفاع بـ139 حالة، و15 وفاة".

وأضاف أنه وتجنبا لتضارب المعلومات حول تطورات الوضع، "تم منع مديري الصحة على مستوى الولايات من الادلاء بتصريحات حول فيروس كورونا بالجزائر".

وأبرز الوزير، من جهة أخرى، أن قرار الحجر الصحي العام يبقى من صلاحيات الرئيس الجزائري، موضحا أن إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ، اليوم، وتتعلق، على الخصوص، بمنح عطلة لـ50 في المائة من الموظفين، وإغلاق المطاعم والمقاهي بالمدن الكبرى، ووقف النقل الحضري وما بين الولايات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المهاجر الأحد 22 مارس 2020 - 16:41
اللهم احفظ إخواننا بالجزائر الشقيقة....واحفظ بلدي المغرب من هدا الوباء وجميع الإنسانية...لطفك يالله ...تحياتي إلى اصدقاءي دعواتنا لكم وانتم لا تنسون الدعاء لنا ...نحبكم
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49
2 - GALA الأحد 22 مارس 2020 - 16:45
الجزائر تأخرت شيئا ما في اتخاذ هذه الإجراءات اللازمة. نطلب من الله بأن يحفظنا جميعا ويبعد عنا هذا الوباء
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17
3 - abdo الأحد 22 مارس 2020 - 16:58
اللهم اصرف عن هذا الوباء وارينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الطف بنا من كل شر يارب العالمين
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