إيطاليا تسجل 651 حالة وفاة إضافية بـ"كورونا".. والحصيلة: 5476

هسبريس - و.م.ع (صور: أ.ف.ب)

سجلت إيطاليا 651 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي وباء كورونا إلى 5476 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها مساء اليوم الأحد هيئة الوقاية المدنية.

وقال رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي في روما، إن مجموع حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 59 ألف و138 إصابة.

وبحسب بوريلي فإن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 3.456 حالة وفاة، تليها إيمليا رومانيا بـ 816 وفاة وبيمونتي 283 حالة وفاة.

وأوضح رئيس هيئة الوقاية المدنية أن من بين مجموع المصابين بالعدوى والذين لا يعانون من أي أعراض سجل 23.783 مصابا قيد الحجر المنزلي الطوعي، بينما يخضع 19.846 يعانون من أعراض المرض للرعاية الطبية بالمستشفيات، و3.009 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة.

وأشار بوريلي إلى أن 7.024 شخصا من ضمن المصابين تماثلوا للشفاء.

وفي خطوة جديدة إزاء تفاقم جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ليلة أمس السبت عن وقف كل الأنشطة الإنتاجية التي لا تعتبر أساسية بالنسبة إلى تأمين المنتجات الأساسي ة للسكان.

ويواجه مهنيو الصحة، الذين يعتبرون بمثابة خط الدفاع الأول، أوقاتا عصيبة في مواجهة تفشي هذ الوباء الفتاك في إيطاليا.

واستنفذت المستشفيات، لاسيما في شمال إيطاليا قدراتها، على تقديم الخدمات الطبية واضطر الأطباء إلى القيام بخيارات صعبة بين المرضى الذين هم أجدى بالعلاج.