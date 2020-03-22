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كُتّاب وآراء
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المستشارة الألمانية ميركل تخضع للحجر الصحي
الأحد 22 مارس 2020 - 18:47
قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، إن المستشارة أنجيلا ميركل وضعت نفسها قيد الحجر الصحي المنزلي.
وأوضح زايبرت أن المستشارة الألمانية أكدت في تصريحات صحافية أدلت بها قبل قليل أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - %%%% الأحد 22 مارس 2020 - 18:54
mama merkel j adore cette femme son style de vie et de gouverner je lui souhaite un prompte rétablissement.
2 - حميد العايدي الأحد 22 مارس 2020 - 18:54
لقد شاهدتها في السيپر ماركيت بدون كمامات هذا الاسبوع
3 - احمد الأحد 22 مارس 2020 - 18:57
سنتعافى باذن الله من هذا الوباء و وسنتعافى في اخلاقنا و ستتعافى قلوبنا و سوف نتعلم الكثير من هذه المحنة اذا ما تحلينا بالصبر و الصمود و عدم الاستهتار بأي اجراء
تعليق غير لائق
119
4 - زهير الأحد 22 مارس 2020 - 18:58
بعد ما حدث في مصحة في الدارالبيضاء واليوم مع المستشارة الألمانية, في زمن كورونا حتى ويذا كونتي مريض متمشيشي تشوف الطبيب, قد يكون هو مصدر الوباء
5 - marwan الأحد 22 مارس 2020 - 19:00
بعد انسحاب بريطانيا في التوقيت ما قبل كارثة فيروس كورونا و اصابة المستشارة الألمانية ميركيل بوادر نهاية الإتحاد الأوروبي و ارتفاع قيمة الدولار على حساب تمزق دول الأورو...يتبع
تعليق غير لائق
-31
6 - الوجدي الأحد 22 مارس 2020 - 19:01
قل للذين يتظاهرون بالليل إن ميركل امرأة حديدية وفي بلد متطور على جميع الأصعدة. فتأملوا ما وقع
7 - ليل الأحد 22 مارس 2020 - 19:02
هذا الفيروس خرج عن سيطرة البشر
رحمتك يا رب البشر
رحمتك يا رب البشر
8 - مول فيزا الأحد 22 مارس 2020 - 19:02
هادي هيا احسن ما داز فأوروبا نشاء الله ما يطرا ليها والو
9 - وفاء الأحد 22 مارس 2020 - 19:06
كبريات الدول وكبار المسؤولين يضعفون امام كوفيد 19 ولعل الخطأ الذي ادى الى هذا الوضع عدم أخذ هذا الوباء بمحمل الجد لذلك وما دمنا في المرحلة الأولى من الوباء يجب علينا الحرص على تطبيق النصائح الاحترازية من نظافة وحجر صحي كل في منزله لنحتوي الامر ونتغلب على الجائحة في ظروف حسنة ونقف ضد الوصول إلى المرحلة الثانية بإذن الله تعالى ومشيئته
10 - استادة الأحد 22 مارس 2020 - 19:06
نتمنى لها الشفاء ونطلب من الله ان يحسن اليها كما احسنت للاجئين
11 - محلل ريفي الأحد 22 مارس 2020 - 19:07
مركل ضهرت منذ يومين في أحد الأسواق الممتازة تتبضع مجردة من كل وقاية مما لقيت ردود فعل متباينة والبعض الآخر ربط ذلك كونها تقوم بالدعاية المزيفة على أن ألمانيا مسيطرة على الوباء.
12 - سلطان الأحد 22 مارس 2020 - 19:12
ظهرت يوم الجمعة تتسوق بشكل عادي ربما كانت تود إرسال رسالة إيجابية للالمان و نفس الشئ فعله قبلها مجموعة من السياسيين الإيطاليين قبل وصول إيطاليا لهذه الحالة، الوباء فعلا خطير و يجب اخذ جميع الاحتياطات
14 - To be or not to be الأحد 22 مارس 2020 - 19:23
فقط قبل ساعتين ألقت خطاب للشعب الألماني .أتمنى لها السلامة وللبشرية جمعاء.
16 - ســـعـــيـــد . أ الأحد 22 مارس 2020 - 19:33
اللهم احفظ هذه السيدة يا رب فإن فقدها خسارة كبيرة للانسانية
17 - mehdi Frankfurt الأحد 22 مارس 2020 - 19:39
لم تثبت اصابتها لكنها خالطت طبيبا مصابا لذلك سيتم حجرها اسبوعين
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