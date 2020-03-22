المستشارة الألمانية ميركل تخضع للحجر الصحي

هسبريس - د.ب.أ

قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، إن المستشارة أنجيلا ميركل وضعت نفسها قيد الحجر الصحي المنزلي.

وأوضح زايبرت أن المستشارة الألمانية أكدت في تصريحات صحافية أدلت بها قبل قليل أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية.