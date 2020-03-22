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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تبدأ المرحلة الأولى من تجارب سريرية على "لقاح كورونا"

الصين تبدأ المرحلة الأولى من تجارب سريرية على "لقاح كورونا"

الصين تبدأ المرحلة الأولى من تجارب سريرية على "لقاح كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 22 مارس 2020 - 19:10

بدأت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، حسب ما أظهرت السجلات، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.

ويأتي ذلك بعدما ذكر مسؤولو صحة أميركيون الأسبوع الماضي أنهم بدؤوا تجربة لتقييم لقاح محتمل في مدينة سياتل.

وحسب سجل التجارب السريرية في الصين بتاريخ 17 مارس فقد بدأت الجهود الصينية لإنتاج لقاح في 16 مارس، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة بدء التجارب، ويتوقع أن تستمر حتى نهاية العام.

وصرح موظف مشارك في المشروع الذي تموله الحكومة لوكالة فرانس برس الأحد: "بدأ المتطوعون للمرحلة الأولى من التجارب في تلقي اللقاح"، وأضاف أنه سيتم اختبار المشاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما، في ثلاث مجموعات، إذ سيتم إعطاؤهم جرعات مختلفة؛ وجميعهم من سكان مدينة ووهان وسط الصين، التي ظهر فيها الفيروس القاتل أول مرة أواخر العام الماضي.

ومع انتشار وباء كوفيد-19 وتكثيف الحكومات إجراءات الحماية، تعمل شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث حول العالم بكل جهدها في محاولة التوصل إلى لقاح.

ولا توجد حالياً أي لقاحات أو علاجات معتمدة للفيروس الجديد الذي أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 13 ألف شخص.

وتأتي الإعلانات عن تجارب اللقاح وسط تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن الوباء، إذ أثار الرئيس دونالد ترامب غضب بكين بالحديث عن "الفيروس الصيني".

ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الوطنية الصينية مقالة رأي الأسبوع الماضي قالت فيها إن "تطوير لقاح معركة لا تستطيع الصين تحمل خسارتها".

إلا أنه يتوقع أن يستغرق التوصل إلى لقاح وقتا. وقد يستغرق اللقاح الأميركي المرشح عاماً آخر إلى 18 شهرًا قبل أن يصبح متاحاً.

ويمر العلاج المضاد للفيروسات "ريمديسيفير" الذي تصنعه شركة "غيلياد" التي مقرها الولايات المتحدة، في المراحل النهائية من التجارب السريرية في آسيا، وقال الأطباء في الصين إنه أثبت فعاليته في مكافحة المرض.

لكن التجارب العشوائية فقط هي التي ستسمح للعلماء بمعرفة ما إذا كان هذا العلاج مفيداً حقاً أو ما إذا كان المرضى سيتعافون من دونه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - الدرويش الأحد 22 مارس 2020 - 19:19
اللهم وفقهم لما فيه صلاح للبشرية .لكن اقول لهم لاتاكلو ما هب ودب وزحف وطار .من الأحسن ارجعوا إلى مايعيشوا به المسلمون .
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18
2 - Hamza الأحد 22 مارس 2020 - 19:21
ناس فين وصلاات او حنا مازال عباد الله كتجول او ممسوقاش .الله ادير شي تاويل
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29
3 - Covid19 the killer الأحد 22 مارس 2020 - 19:22
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55)
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30
4 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 19:23
لو أن الصين في بداية انتشار الفيروس قامت بإجراءات وقائية لما أصبح شعبها وشعوب العالم في محنة مع الوباء.
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10
5 - بدرالدين الأحد 22 مارس 2020 - 19:27
المشكلة الكبرى ليست في الدواء،
نعم الدواء هو يبقى ضروري في ظل كترة عدد الاصابات .. لكن إخواني وأخواتي ..لكي نحمي أنفسنا خاصة وبلدنا بصفة عامة يجب علينا .. البقاء في المنزل لانه هدا الفيروس خطير جدا لانه يستطيع الانتشار بشكل كبير ..هنا تكمن خطورته .تصوروا 100 الف مصاب لا قدر الله كيف سيكون حال المستشفيات واكبر دليل على دلك اوروبا وايطاليا بصفة خاصة...
خلاصة القول .. الوقاية اليوم اصبحت ملحة اكتر من أي وقت مضى. وبالتالي إدا حاصرنا هدا الوباء ولم يعد بإمكانه الانتشار هنا يمكن ان نقول أننا انجزنا 80٪ من المهمة وبالتالي يمكن للدواء ان يسارع من شفاء هده الحالات ...
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9
6 - مواطن غيور. الجيش الأحد 22 مارس 2020 - 19:27
السلام عليكم
أظن الللقاح الأمريكي ما هو إلا فرقعة إعلامية بعد علمها ان الصين طورت لقاحا للفيروس، و حتى تضمن حق البراءة، لا تنسوا و تدكروا كدبة نزول الإنسان للقمر.
في السياق المحلي، على الدولة المغربية فرض حالة الطوارء و تعليق العمل بالدستور، لمادا؟
الناس كاتخف من الجيش و لا تخاف من السلطة المحلية أو الشرطة خصوصا أصحاب السوابق! و حتى الاحتمام للقانون لا يخيفهم.
إخراج الجيش ضروري لتنظيم الحياة العامة، ما عدا هدا فهو ضياع للوقت و صحة المواطنين.
اليوم قبل غدا مزيدا من الحزم
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0
7 - casawi2 الأحد 22 مارس 2020 - 19:29
عالله مولانا يلاقاو شي حل والله ولينا مقنوطين الله يلطف بينا...
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9
8 - لنا الله الأحد 22 مارس 2020 - 19:30
هده مجرد أخبار للإستهلاك الإعلامي فكل يوم نقرأ عن وجود لقاح او دواء لكورونا في دولة ما مرة تقولون فرنسا و مرة المانيا و مرة امريكا...وسرعان ما يتم نفي هده الأخبار و لا وجود لشيء على أرض الواقع.. كل ما نراه بأم اعيننا هو ارتفاع عدد المصابين و المتوفين كل يوم.. حسبنا الله و نعم الوكيل
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12
9 - منير حمدي الأحد 22 مارس 2020 - 19:32
أضن أن الصين هي من ستتوصل الى علاج فعال
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10 - Sabrina الأحد 22 مارس 2020 - 19:35
هاد اللقاح الى اصدق واش غادي ايجيبوا لينا الكاليتي الاول اولا الرابع
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11 - يتبع الأحد 22 مارس 2020 - 19:38
سيذهب عنا كرونا إن شاء الله إلى الابد، وتفشل خططهم الاقتصادية للسيطرة على صحتنا بعدما سيطروا على كل شيء، اللهم أنت الشافي والقادر على كل شيء سبحانك اللهم أفشل خططهم الدنيئة واهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ياأرحم الراحمين.
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4
12 - مفكر الأحد 22 مارس 2020 - 19:38
يتسابق علماء العالم باستثناء علماء الدول العربية و الاسلامية. لا نملك سوى الجلوس امام التلفاز و الهاتف و انتظار ما تجود علينا به الصين و المانيا و امريكا. وااااإسلاماه....ليت دولنا تهتم بالعلماء و البحث العلمي والتكنولوجيا.
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13 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 19:39
ولا كولشي غامض فهاد العالم...السؤال المطروح منين جا هاد الفيروس ؟ا
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14 - #عزيز# الأحد 22 مارس 2020 - 19:48
قبل هاد الجايحة، كنا نقرأ مقالات هيسبريس و بعدها نقرأ تعاليق مختلفة للقراء، نتفق معها أو نختلف، لكنها تعبير عن الآراء الموجودة في المجتمع: العلماني و المتدين، الحداثي و الأصولي، المثقف و متوسط المستوى الثقافي...!!!
اليوم نقرأ المقال، و ماذا بعده؟؟: مئات التعاليق المتشابهة، كأنها تعليق واحد، لا إفادة لا استفادة، أدعية copier coller من أناس مذعورين و كأنهم حديثو عهد بالإسلام. الرجوع لله ألاخوان، راه الدعاء يردد بينك و بين ربك فلاداعي لتملأ هذا الحيز بأدعية متشابهة...
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الزر الأحمر و لكم الثواب!!
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2
15 - Mahdi الأحد 22 مارس 2020 - 19:49
لا و لن يوجد أي لقاح لهذا الوباء، نحن البشر إرتكبنا كل السيئات و الخطايا و الشرور التي يمكن إرتكابها و لهذا نستحق ما يحدث لنا شئنا أم أبينا.
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-4
16 - البسيوري جواد الأحد 22 مارس 2020 - 19:51
مجرد سؤال
كيف استطاع المصابون في المغرب من الشفاء من داء كورونا ؟؟
هل هذا يعني ان اللقاح في المتناول ؟؟؟
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17 - nabil الأحد 22 مارس 2020 - 19:52
خاص الأطباء يلقاو دوا
باش تمشي جاإحة كورونا
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18 - المطالسي يا سيدي الأحد 22 مارس 2020 - 19:54
اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين من كل وباء أنفلونزا في العالم الإسلامي إنك رؤوف بالعباد
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19 - مختبرات الدعاء!!!! الأحد 22 مارس 2020 - 19:54
الغرب يجتهد في المختبرات, و الجهلة يجتهدون في المظاهرات!!! ما فائدة الدعاء بدون علم؟!
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20 - مغربي محب إلى بلاده الأحد 22 مارس 2020 - 19:58
المستشارى الألمانية إنجيل ميركل دخلات الى الحجر الصحي قبل قليل ممكن ان تكون مصابة. نتوما كتهضرو على ومظات أحلم. ألله يهديكم وشوف من حال عباده
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21 - استاذ الأحد 22 مارس 2020 - 20:00
اين النوابغ ، و العلوم الرياضية و الاقسام التحضيرية و المعادلات من الدرجة اربعة آلاف ، بما انكم تقولون ان الأدبيين هير مكلخين و العلوم التجريبية ديال الفشلين ، طيب ، انتم يا سادة النوابغ ما شاء الله عليكم هلا نفعتمونا ! ياكو تات ضحكو على الطب و تات غولو سهل هير حفظ؟ مع العلم ان طبيب متخصص مبتدئ ليست له اي تجربة قاري ثلات مرات اكثر من اي واحد فيكم !! ها العار ما نفعو العالم ماشي هير البلد وا العالم واقف عليكم يا فصيلة انشطاين ، اكل نهار تان شوفو هاتف جديد و حواسيب جديد بل يتم نقله من طرف الصينين في يومين ، و ها المعقول دابا !! اليوم انا كاستاذ حليت عيني و بان ليا ان هاد القطاع هو اعظم بكثير من القطاعات التي نسمع صخبها كل يوم ، و الوم زملائي الذين لا يوجهون التلاميذ بل يرسخون في اذهان الجميع ان كل من فعل علوم رياضيه فهو نابغة اما الاخرون فهم فقط قطيع من الفشلة ، يجب علينا تشجيع الجميع في جميع الشعب ، اليوم ضهر قطاع الصحة ربما غدا قطاع الفلاحة ربما من بعد قطاع الأمن و القانون ، يجب علينا ان نستسمر في جميع القطاعات ، لا اقلل بثاثا من العلوم الرياضية هم فعلا متفوقون لكني اردّ للاخرين حقهم
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