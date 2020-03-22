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كُتّاب وآراء
الصين تبدأ المرحلة الأولى من تجارب سريرية على "لقاح كورونا"
بدأت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، حسب ما أظهرت السجلات، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.
ويأتي ذلك بعدما ذكر مسؤولو صحة أميركيون الأسبوع الماضي أنهم بدؤوا تجربة لتقييم لقاح محتمل في مدينة سياتل.
وحسب سجل التجارب السريرية في الصين بتاريخ 17 مارس فقد بدأت الجهود الصينية لإنتاج لقاح في 16 مارس، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة بدء التجارب، ويتوقع أن تستمر حتى نهاية العام.
وصرح موظف مشارك في المشروع الذي تموله الحكومة لوكالة فرانس برس الأحد: "بدأ المتطوعون للمرحلة الأولى من التجارب في تلقي اللقاح"، وأضاف أنه سيتم اختبار المشاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما، في ثلاث مجموعات، إذ سيتم إعطاؤهم جرعات مختلفة؛ وجميعهم من سكان مدينة ووهان وسط الصين، التي ظهر فيها الفيروس القاتل أول مرة أواخر العام الماضي.
ومع انتشار وباء كوفيد-19 وتكثيف الحكومات إجراءات الحماية، تعمل شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث حول العالم بكل جهدها في محاولة التوصل إلى لقاح.
ولا توجد حالياً أي لقاحات أو علاجات معتمدة للفيروس الجديد الذي أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 13 ألف شخص.
وتأتي الإعلانات عن تجارب اللقاح وسط تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن الوباء، إذ أثار الرئيس دونالد ترامب غضب بكين بالحديث عن "الفيروس الصيني".
ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الوطنية الصينية مقالة رأي الأسبوع الماضي قالت فيها إن "تطوير لقاح معركة لا تستطيع الصين تحمل خسارتها".
إلا أنه يتوقع أن يستغرق التوصل إلى لقاح وقتا. وقد يستغرق اللقاح الأميركي المرشح عاماً آخر إلى 18 شهرًا قبل أن يصبح متاحاً.
ويمر العلاج المضاد للفيروسات "ريمديسيفير" الذي تصنعه شركة "غيلياد" التي مقرها الولايات المتحدة، في المراحل النهائية من التجارب السريرية في آسيا، وقال الأطباء في الصين إنه أثبت فعاليته في مكافحة المرض.
لكن التجارب العشوائية فقط هي التي ستسمح للعلماء بمعرفة ما إذا كان هذا العلاج مفيداً حقاً أو ما إذا كان المرضى سيتعافون من دونه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
نعم الدواء هو يبقى ضروري في ظل كترة عدد الاصابات .. لكن إخواني وأخواتي ..لكي نحمي أنفسنا خاصة وبلدنا بصفة عامة يجب علينا .. البقاء في المنزل لانه هدا الفيروس خطير جدا لانه يستطيع الانتشار بشكل كبير ..هنا تكمن خطورته .تصوروا 100 الف مصاب لا قدر الله كيف سيكون حال المستشفيات واكبر دليل على دلك اوروبا وايطاليا بصفة خاصة...
خلاصة القول .. الوقاية اليوم اصبحت ملحة اكتر من أي وقت مضى. وبالتالي إدا حاصرنا هدا الوباء ولم يعد بإمكانه الانتشار هنا يمكن ان نقول أننا انجزنا 80٪ من المهمة وبالتالي يمكن للدواء ان يسارع من شفاء هده الحالات ...
أظن الللقاح الأمريكي ما هو إلا فرقعة إعلامية بعد علمها ان الصين طورت لقاحا للفيروس، و حتى تضمن حق البراءة، لا تنسوا و تدكروا كدبة نزول الإنسان للقمر.
في السياق المحلي، على الدولة المغربية فرض حالة الطوارء و تعليق العمل بالدستور، لمادا؟
الناس كاتخف من الجيش و لا تخاف من السلطة المحلية أو الشرطة خصوصا أصحاب السوابق! و حتى الاحتمام للقانون لا يخيفهم.
إخراج الجيش ضروري لتنظيم الحياة العامة، ما عدا هدا فهو ضياع للوقت و صحة المواطنين.
اليوم قبل غدا مزيدا من الحزم
اليوم نقرأ المقال، و ماذا بعده؟؟: مئات التعاليق المتشابهة، كأنها تعليق واحد، لا إفادة لا استفادة، أدعية copier coller من أناس مذعورين و كأنهم حديثو عهد بالإسلام. الرجوع لله ألاخوان، راه الدعاء يردد بينك و بين ربك فلاداعي لتملأ هذا الحيز بأدعية متشابهة...
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الزر الأحمر و لكم الثواب!!
كيف استطاع المصابون في المغرب من الشفاء من داء كورونا ؟؟
هل هذا يعني ان اللقاح في المتناول ؟؟؟