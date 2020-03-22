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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يفتك بـ 674 شخصا في فرنسا

فيروس "كورونا" يفتك بـ 674 شخصا في فرنسا

فيروس "كورونا" يفتك بـ 674 شخصا في فرنسا
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 20:31

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 674 شخصا بعد تسجيل 112 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة ارتفعت كذلك إلى 16 ألفا و18 شخصا.

وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الإيكولوجيا، إيمانويل وارغون، اليوم الأحد، إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، لتصبح ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفيروس.

وقالت وزيرة الدولة وارغون، في تغريدة على حسابها على "تويتر": "اليوم خضعت لفحص كوفيد19 والنتيجة كانت إيجابية. العوارض لحد اللحظة حميدة. أطبق القاعدة من خلال البقاء في منزلي لحماية الآخرين".

وتعد الوزيرة وارغون ثالث عضو في الحكومة الفرنسية، الذي يصاب بالفيروس، بعد وزيرة الدولة للانتقال الإيكولوجي، برون بوارسون، ووزير الثقافة، فرانك ريستر.

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