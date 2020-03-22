24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2613:3917:0319:4420:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" (5.00)

  2. تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب (5.00)

  3. "حزبُ أبرشان" بمليلية المحتلة يتبرّع ضدّ كورونا (5.00)

  4. خرق حالة "الطوارئ" يتواصل بالعاصمة الاقتصادية (5.00)

  5. ما الذي سيولد؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | عدد وفيات "كورونا" يقفز إلى 30 حالة بتركيا

عدد وفيات "كورونا" يقفز إلى 30 حالة بتركيا

عدد وفيات "كورونا" يقفز إلى 30 حالة بتركيا
هسبريس - رويترز
الأحد 22 مارس 2020 - 20:15

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تسعة أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة اليوم الأحد.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 289 ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256.

وتابع الوزير أن إجمالي الفحوص التي أجرتها السلطات بلغت 20345 شخصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.