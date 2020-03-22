عدد وفيات "كورونا" يقفز إلى 30 حالة بتركيا

هسبريس - رويترز

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تسعة أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة اليوم الأحد.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 289 ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256.

وتابع الوزير أن إجمالي الفحوص التي أجرتها السلطات بلغت 20345 شخصا.