نيويورك تواجه خطر نفاد معدات المستشفيات

هسبريس - أ.ف.ب

حذّر رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، الأحد، من أن المعدات الضرورية لعمل المستشفيات لا تكفي سوى لبضعة أيام في ظل تفشي وباء فيروس كورونا الذي شبهه بالكساد الكبير.

وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وقال بلاسيو إن مستشفيات المدينة على وشك الانهيار، وأضاف لشبكة "سي إن إن": "بصراحة، نحن على بعد عشرة أيام من رؤية نقص واسع في أقنعة الوجه وأجهزة التنفس، وهي أمور ضرورية لإبقاء عمل نظام المستشفيات مستمرا".

وناشد الرئيس دونالد ترامب الجيش التحرك لرفع وتيرة الإنتاج والتوزيع في ما يخص المعدات الطبية اللازمة، وقال: "إن لم نحصل على المزيد من أجهزة التنفس في الأيام العشرة المقبلة سيموت أشخاص يجب ألا يموتوا. هكذا بكل بساطة".

وحذر ترامب من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، ووصف الوباء سريع الانتشار بأنه "الأزمة الأخطر محلياً منذ الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي، وأوضح: "لهذا نحتاج إلى تعبئة الجيش بشكل كامل ونحتاج من الكونغرس أن يتصرف وكأننا نتجه إلى الكساد الكبير".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "انسوا حاليا حزم إنقاذ شركات الطيران. أنقذوا الناس. أنقذوا المستشفيات. أنقذوا المدن والولايات والمقاطعات".

وأصيب نحو 33 ألف شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة طبقاً لإحصائية محدثة من مستشفى جامعة جون هوبكنز، وتوفي 114 شخصا في ولاية نيويورك حتى الآن، حسب ما صرح به حاكم الولاية اندرو كومو للصحافيين الأحد، وقال إنه طلب من وحدة المهندسين في الجيش الأمريكي بناء أربعة مستشفيات مؤقتة، كما أمر المستشفيات الحالية بزيادة سعتها بنسبة 50%.

وأضاف كومو أنه سيتم إلغاء جميع العمليات الجراحية غير الضرورية ابتداء من الأربعاء لإتاحة أماكن لمرضى فيروس كورونا، وقال إن ولاية نيويورك بحاجة إلى 30 ألف جهاز تنفس يمكن أن يكلف كل منها ما يصل إلى 40 ألف دولار، معربا عن أسفه إزاء تنافس الولايات في ما بينها لشراء تلك الأجهزة.

وأوضح المتحدث ذاته: "هذا وضع تستحيل إدارته. إذا لم نحصل على المعدات فقد نفقد أرواحاً كان يمكن أن ننقذها".

وقال رئيس الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة، بيتر غاينور، المسؤول عن جهود استجابة الحكومة، إن الطلب على الإمدادات مثل أجهزة التنفس أصبح "مشكلة عالمية"، وصرح لشبكة ايه بي سي: "إننا نعمل بجد كل يوم هنا لتلبية هذه المطالب".

وأكد خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن الحكومة الفدرالية ستبدأ في "ضخ" الموارد في نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن.

وقال فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لشبكة سي بي اس: "سيتم توجيه الموارد التي سيتم تنظيمها إلى المناطق الساخنة التي هي في أمس الحاجة إليها".