"البوليساريو" تُعلن إصابة سيدة بفيروس "كورونا"

هسبريس من الداخلة

كشفت وسائل إعلام تابعة لجبهة البوليساريو، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بسيدة من ساكنة مخيمات تندوف تتواجد حاليا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتناقلت الوسائل ذاتها بيانا لأحد المكاتب التابعة لجبهة البوليساريو بإسبانيا، يؤكد "تسجيل إصابة سيدة من مخيم السمارة بتندوف بفيروس كورونا، وهي شابة في مقتبل العمر قدمت من مخيمات تندوف لتلقي العلاج بالديار الإسبانية".

وأضاف البيان أن "المعنية كانت تخضع للعلاج بمستشفى في العاصمة الإسبانية مدريد، إذ تم اكتشاف إصابتها بالفيروس المتفشي هناك".

وتحاول قيادة الجبهة جاهدة التغطية على حالة الاستنفار التي تعيشها مخيمات تندوف، بعد تجهيز أماكن للحجر الصحي في ظل تسجيل عدد من الحالات بفيروس "كورونا" المستجد، ومحاولة إخماد أصوات اللاجئين الصحراويين المناهضين لقرار إغلاق السلطات الجزائرية لحدودها مع المخيمات، الشيء الذي يُنذر بوقوع كارثة إنسانية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وكانت السلطات الجزائرية قد أغلقت حدودها مع مخيمات الصحراويين بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون؛ إذ لم تسمح للمتواجدين هناك بالدخول إلى المدينة، وهو ما أثار غضبا بين ساكنة المخيمات الذين اعتبروا الأمر بمثابة تخلٍّ عنهم في زمن أزمة "كورونا".