الإصابة بفيروس "كورونا" تودي بحياة جنرال مصري

هسبريس - متابعة

توفي، مساء الأحد، ضابط بالجيش المصري برتبة لواء أركان حرب، جراء إصابته بكورونا، خلال مشاركته في أعمال مكافحة الفيروس، وفق الإعلام الحكومي.

وحسب البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام: "نعت القوات المسلحة، بمزيد من الحزن والأسى، ابنا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية الأحد".

وأوضحت الصحيفة أن الوفاة جاءت "نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي آخر حصيلة معلنة، السبت، سجلت مصر 294 إصابة بفيروس كورونا، توفى منهم 10، وتماثل 41 للشفاء.

كما أعلن الجيش، السبت، في بيان، استكمال خطة تطهير وتعقيم مؤسسات وميادين في محافظات البلاد لمجابهة فيروس كورونا.‎

وفي وقت سابق الأحد، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين إلى مزيد من الالتزام والانضباط والجدية خلال الأسبوعين المقبلين، في مواجهة كورونا.

وحتى مساء الأحد، أصاب فيروس كورونا أكثر من 340 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفا.