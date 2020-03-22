24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2613:3917:0319:4420:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" (5.00)

  2. تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب (5.00)

  3. "حزبُ أبرشان" بمليلية المحتلة يتبرّع ضدّ كورونا (5.00)

  4. خرق حالة "الطوارئ" يتواصل بالعاصمة الاقتصادية (5.00)

  5. ما الذي سيولد؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الإصابة بفيروس "كورونا" تودي بحياة جنرال مصري

الإصابة بفيروس "كورونا" تودي بحياة جنرال مصري

الإصابة بفيروس "كورونا" تودي بحياة جنرال مصري
هسبريس - متابعة
الأحد 22 مارس 2020 - 20:50

توفي، مساء الأحد، ضابط بالجيش المصري برتبة لواء أركان حرب، جراء إصابته بكورونا، خلال مشاركته في أعمال مكافحة الفيروس، وفق الإعلام الحكومي.

وحسب البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام: "نعت القوات المسلحة، بمزيد من الحزن والأسى، ابنا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية الأحد".

وأوضحت الصحيفة أن الوفاة جاءت "نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي آخر حصيلة معلنة، السبت، سجلت مصر 294 إصابة بفيروس كورونا، توفى منهم 10، وتماثل 41 للشفاء.

كما أعلن الجيش، السبت، في بيان، استكمال خطة تطهير وتعقيم مؤسسات وميادين في محافظات البلاد لمجابهة فيروس كورونا.‎

وفي وقت سابق الأحد، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين إلى مزيد من الالتزام والانضباط والجدية خلال الأسبوعين المقبلين، في مواجهة كورونا.

وحتى مساء الأحد، أصاب فيروس كورونا أكثر من 340 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.