الحرس الوطني الأمريكي يتدخل لمواجهة "كورونا"

هسبريس - متابعة

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعانة السلطات الفدرالية بالحرس الوطني لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ترامب في الإيجاز الصحافي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للاستجابة لحاجيات الولايات المتضررة.

وأودى "فيروس كورونا" المستجد بحياة أكثر من 100 شخص في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى حوالي 400 حالة حتى هذا التوقيت من الأحد، بحسب تعداد رسمي لجامعة جونز هوبكنز.

والولايات الأمريكية الأكثر تأثرا بالفيروس هي نيويورك بـ 114 وفاة، وواشنطن بـ 94، وكاليفورنيا بـ 29. وسجلت حتى الآن 32 ألف إصابة على الأقل بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.