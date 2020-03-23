العاهل السعودي يأمر بمنع التجول للحد من "كورونا"

هسبريس - متابعة

أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمرا بمنع التجول ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا.