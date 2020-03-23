الإمارات تُعزز الإجراءات الوقائية ضد وباء "كورونا"

هسبريس من الرباط

في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، طالبت السلطات بدولة الإمارات العربية المواطنين والمقيمين والزائرين بعدم الخروج من المنازل.

وشددت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، على عدم الخروج إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارات الشخصية، مع الالتزام بارتداء كمامة الوجه والإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات الصحية والأمنية المعنية.

وحثت الوزارة على تفادي التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد لثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، دون النزول إلى الأماكن العامة، مع الحفاظ على مسافات أمان عند الاختلاط العائلي والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وعدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية.

وأكدت أنه سيتم إصدار تعليمات لاحقة فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل، مشيرة إلى أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن تصل إلى الحبس أو الغرامة.

كما قررت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات وهيئة الطيران المدني في الإمارات، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب و''الترانزيت'' من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، وسيكون القرار ساريا بعد 48 ساعة من وقت صدور القرار مساء الأحد بتوقيت الإمارات.

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية، نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن المدة قابلة للمراجعة والتقييم استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، كاشفة أن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل في حالة المضي قدما لاحقا لاستئناف الرحلات، تهدف إلى وقاية الركاب وطواقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.