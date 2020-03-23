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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تسجل 39 حالة إصابة إضافية بـ"كورونا"

الصين تسجل 39 حالة إصابة إضافية بـ"كورونا"

الصين تسجل 39 حالة إصابة إضافية بـ"كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 23 مارس 2020 - 03:10

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى نهاية يوم أمس الأحد.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرغ" أن جميع حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها في الصين قادمة من خارج البلاد، وفقا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين.

وأضافت المفوضية أنه تم تأكيد وفاة 9 حالات من بين المصابين بالفيروس يوم 22 مارس الجاري.

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