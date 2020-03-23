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الرئيسية | خارج الحدود | "جائحة كورونا" تقتل 127 إيرانيا في 24 ساعة

"جائحة كورونا" تقتل 127 إيرانيا في 24 ساعة

"جائحة كورونا" تقتل 127 إيرانيا في 24 ساعة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 10:56

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 127 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما ذكر المصدر نفسه أن حصيلة المفارقين الحياة جراء الإصابة بالجائحة، حتى الآن، قد وصلت إلى 1812 شخصا.

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