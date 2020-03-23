24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/03/2020
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:25
|13:39
|17:03
|19:45
|21:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- التجربة الصينية
- الكتبية .. تدابير وقائية
- متطوعون يتكلفون بحاجيات أسر في أحياء شعبية
- أخبار زائفة تورّط 3 أشخاص في إمزورن وسطات
- رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا
قنصل إسطنبول: إيواء 691 مغربيا عالقا.. ولا جديد بشأن العودة (5.00)
شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" (5.00)
- إدانة واسعة تنهال على خرق حالة الطوارئ الصحية في مسيرات ليلية - (438)
- خرق الطوارئ الصحية بفاس - (323)
- تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب - (186)
- الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا" - (164)
- شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" - (161)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"جائحة كورونا" تقتل 127 إيرانيا في 24 ساعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 10:56
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 127 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.
كما ذكر المصدر نفسه أن حصيلة المفارقين الحياة جراء الإصابة بالجائحة، حتى الآن، قد وصلت إلى 1812 شخصا.