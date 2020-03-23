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462 وفاة تضاف إلى حصيلة قتلى كورونا بإسبانيا
الاثنين 23 مارس 2020 - 12:08
قالت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الاثنين، إن "فيروس كورونا" أودى بحياة 462 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد قد بلغ إلى 2182، بينما ارتفع تعداد الإصابات إلى 33089.