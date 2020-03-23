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الرئيسية | خارج الحدود | 462 وفاة تضاف إلى حصيلة قتلى كورونا بإسبانيا

462 وفاة تضاف إلى حصيلة قتلى كورونا بإسبانيا

462 وفاة تضاف إلى حصيلة قتلى كورونا بإسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 12:08

قالت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الاثنين، إن "فيروس كورونا" أودى بحياة 462 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد قد بلغ إلى 2182، بينما ارتفع تعداد الإصابات إلى 33089.

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