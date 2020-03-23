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الرئيسية | خارج الحدود | إجمالي الوفيات بلومبارديا الإيطالية يصل 3770

إجمالي الوفيات بلومبارديا الإيطالية يصل 3770

إجمالي الوفيات بلومبارديا الإيطالية يصل 3770
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 16:29

تم تسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا بإيطاليا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 3770 شخصا في لومبارديا وحدها.

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