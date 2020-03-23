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الفحص الطبي يثبت خلو ميركل من فيروس كورونا
الاثنين 23 مارس 2020 - 16:40
أثبت الفحص الطبي خلو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من فيروس كورونا.
وكان شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قد صرح في وقت سابق بأن ميركل وضعت نفسها قيد الحجر الصحي المنزلي.
وأوضح زايبرت أن المستشارة الألمانية أكدت في تصريحات صحافية أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - زهير بومية الاثنين 23 مارس 2020 - 16:47
الحمد لله فرحت لها امرأة من حديد تحب شعبها
2 - chalai الاثنين 23 مارس 2020 - 16:48
امرأة بالف رجل. تقود سفينة الالمان بحكمة .اتمنى لها مسيرة موفقة
3 - ميساء الاثنين 23 مارس 2020 - 16:51
الحمد لله على سلامتها ونعم المرأة كتخدم بلادها باخلاص
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