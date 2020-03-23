الفحص الطبي يثبت خلو ميركل من فيروس كورونا

هسبريس - متابعة

أثبت الفحص الطبي خلو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من فيروس كورونا.

وكان شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قد صرح في وقت سابق بأن ميركل وضعت نفسها قيد الحجر الصحي المنزلي.

وأوضح زايبرت أن المستشارة الألمانية أكدت في تصريحات صحافية أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية.