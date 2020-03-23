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منظمة الصحة ترصد 300 ألف إصابة بكورونا بالعالم

منظمة الصحة ترصد 300 ألف إصابة بكورونا بالعالم
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 17:09

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأنه تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من كل دول العالم تقريبا.

وأفاد المسؤول ذاته قبل قيل بأن التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا".

وأبرز المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع" وفق تعبيره.

وزاد المتحدث بأن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج فيروس كورونا قد ينعش "الآمال الكاذبة"، وفق تعبيره.

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