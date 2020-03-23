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الرئيسية | خارج الحدود | "عداد الموتى بكورونا" يبلغ 335 ضحية ببريطانيا

"عداد الموتى بكورونا" يبلغ 335 ضحية ببريطانيا

"عداد الموتى بكورونا" يبلغ 335 ضحية ببريطانيا
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 17:27

أعلنت بريطانيا عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 335 شخصا، بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

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