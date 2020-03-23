24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2513:3917:0319:4521:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السجن في زمن الوباء .. اللحظات العصيبة تقتضي قرارات جريئة (5.00)

  2. مغاربة سويسرا .. مشاعر حب الوطن تسبق مخاوف انتشار "كورونا" (5.00)

  3. ‪طفلة بدون مأوى تُثير غضبا بضواحي اشتوكة‬ (5.00)

  4. بيانات الصين بشأن كورونا تعقد الحالة الأوروبية (5.00)

  5. شكوك تلف الأرقام الرسمية لضحايا كورونا بإيران (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إصابات "كورونا" تقترب من 28000 في ألمانيا

إصابات "كورونا" تقترب من 28000 في ألمانيا

إصابات "كورونا" تقترب من 28000 في ألمانيا
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 23 مارس 2020 - 20:39

كشفت تحليلات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا وصل إلى 27 ألف و700 حالة إصابة.

واستندت الوكالة في تحليلاتها إلى الأعداد التي سجلتها الولايات الألمانية، وأشارت (د.ب.أ) إلى وجود عدد كبير من حالات الإصابة في ولايات مثل شمال الراين فيستفاليا بعدد يتجاوز 8200 حالة وبافاريا بأكثر من 5700 حالة وبادن فورتمبرغ بأكثر من 4300 حالة.

وأوضحت هذه التحليلات أن عدد الوفيات بمرض (كوفيد-19) تجاوز 115 حالة حتى الآن، بخلاف ألمانيين توفيا بالمرض أثناء إقامتهما في مصر وفقا لبيانات معهد (روبرت كوخ).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.