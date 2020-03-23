إصابات "كورونا" تقترب من 28000 في ألمانيا

هسبريس - د .ب .أ

كشفت تحليلات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا وصل إلى 27 ألف و700 حالة إصابة.

واستندت الوكالة في تحليلاتها إلى الأعداد التي سجلتها الولايات الألمانية، وأشارت (د.ب.أ) إلى وجود عدد كبير من حالات الإصابة في ولايات مثل شمال الراين فيستفاليا بعدد يتجاوز 8200 حالة وبافاريا بأكثر من 5700 حالة وبادن فورتمبرغ بأكثر من 4300 حالة.

وأوضحت هذه التحليلات أن عدد الوفيات بمرض (كوفيد-19) تجاوز 115 حالة حتى الآن، بخلاف ألمانيين توفيا بالمرض أثناء إقامتهما في مصر وفقا لبيانات معهد (روبرت كوخ).