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فرنسا تسجّل 186 وفاة إضافية بسبب "كورونا"
الاثنين 23 مارس 2020 - 19:45
سجلت فرنسا 186 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، مساء الإثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 860 وفاة، وفق ما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيي فيران.
وأوضح وزير الصحة الفرنسي أنه تم إحصاء 19 ألفا و856 إصابة في البلاد بينها 8675 نقل أصحابها إلى المستشفيات منهم 2082 في العناية المركزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مغربي راقي الاثنين 23 مارس 2020 - 20:10
أرأيتم أيها الناس اغلقت كل الأبواب من فايروس صغير لايرى بالعين المجرده حتى المساجد اغلقت حتى أبواب المنازل اغلقت ولاكن هناك باب لايغلق هو باب الرحمن وكأن الله يقول هذا بابي لايغلق وكأنه يقول تعالو إلي يا عبادي اغلقت عليكم الابواب كلها لترجعو إلي يا عبادي ارجعو إلى بارئكم ليثوب عليكم
3 - Abou walid الاثنين 23 مارس 2020 - 20:14
اللهم إحفظ عبادك أجمعين يا رب يا خير الحافظين يا رحمان يا رحيم .
4 - بيضاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 20:16
لنا احبة في كامل أوروبا اللهم لا تبتليهم بهدا المصاب الجلل اللهم لا ترينا فيهم بأسا اللهم جنبهم العدوى يا رب
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