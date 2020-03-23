24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2513:3917:0319:4521:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السجن في زمن الوباء .. اللحظات العصيبة تقتضي قرارات جريئة (5.00)

  2. مغاربة سويسرا .. مشاعر حب الوطن تسبق مخاوف انتشار "كورونا" (5.00)

  3. ‪طفلة بدون مأوى تُثير غضبا بضواحي اشتوكة‬ (5.00)

  4. بيانات الصين بشأن كورونا تعقد الحالة الأوروبية (5.00)

  5. أحزاب سياسية تستنكر "مسيرات كورونا" الليلية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تسجّل 186 وفاة إضافية بسبب "كورونا"

فرنسا تسجّل 186 وفاة إضافية بسبب "كورونا"

فرنسا تسجّل 186 وفاة إضافية بسبب "كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 23 مارس 2020 - 19:45

سجلت فرنسا 186 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، مساء الإثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 860 وفاة، وفق ما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيي فيران.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي أنه تم إحصاء 19 ألفا و856 إصابة في البلاد بينها 8675 نقل أصحابها إلى المستشفيات منهم 2082 في العناية المركزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي راقي الاثنين 23 مارس 2020 - 20:10
أرأيتم أيها الناس اغلقت كل الأبواب من فايروس صغير لايرى بالعين المجرده حتى المساجد اغلقت حتى أبواب المنازل اغلقت ولاكن هناك باب لايغلق هو باب الرحمن وكأن الله يقول هذا بابي لايغلق وكأنه يقول تعالو إلي يا عبادي اغلقت عليكم الابواب كلها لترجعو إلي يا عبادي ارجعو إلى بارئكم ليثوب عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
2 - متتبع الاثنين 23 مارس 2020 - 20:14
ياربي السلامة هاد الشي ولا يخلع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - Abou walid الاثنين 23 مارس 2020 - 20:14
اللهم إحفظ عبادك أجمعين يا رب يا خير الحافظين يا رحمان يا رحيم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - بيضاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 20:16
لنا احبة في كامل أوروبا اللهم لا تبتليهم بهدا المصاب الجلل اللهم لا ترينا فيهم بأسا اللهم جنبهم العدوى يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.