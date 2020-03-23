فرنسا تسجّل 186 وفاة إضافية بسبب "كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

سجلت فرنسا 186 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، مساء الإثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 860 وفاة، وفق ما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيي فيران.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي أنه تم إحصاء 19 ألفا و856 إصابة في البلاد بينها 8675 نقل أصحابها إلى المستشفيات منهم 2082 في العناية المركزة.