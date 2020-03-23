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إغلاق البليدة وفرض حظر التجول بالجزائر العاصمة
الاثنين 23 مارس 2020 - 20:10
أعلنت الجزائر فرض حظر التجول في العاصمة من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا وإغلاق كامل لمدينة البليدة، مركز أكبر تفش لفيروس كورونا في البلاد، بدءا من الثلاثاء ولمدة عشرة أيام.
وأعلنت الرئاسة اليوم الاثنين تلك الإجراءات التي سيطبقها الجيش وقالت إن سكان البليدة سيحصلون على الغذاء وغيره من السلع الرئيسية عبر التسليم للمنازل.