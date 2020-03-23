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الرئيسية | خارج الحدود | إجراءات "أكثر تشددا" تنطلق غدا الثلاثاء في فرنسا

إجراءات "أكثر تشددا" تنطلق غدا الثلاثاء في فرنسا

إجراءات "أكثر تشددا" تنطلق غدا الثلاثاء في فرنسا
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 20:38

كشف رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب عن إجراءات إغلاق "أكثر تشددا" ابتداءً من الثلاثاء لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال فيليب إن إجراءات الحجر الكلي غير مستبعدة في بعض المناطق الفرنسية.

وتابع المتحدث بأن إجراءات الإغلاق قد تستمر لأسابيع إضافية أخرى".

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