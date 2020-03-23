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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل 5 وفيات بفيروس "كوفيد 19" في مصر

تسجيل 5 وفيات بفيروس "كوفيد 19" في مصر

تسجيل 5 وفيات بفيروس "كوفيد 19" في مصر
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 21:00

تم تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا في مصر، لترتفع الحصيلة إلى 19 وفاة.

وانتقل عدد المصابين في بلاد النيل إلى 366 حالة، بعد تسجيل 39 إصابة جديدة.

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