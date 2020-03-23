تسجيل 5 وفيات بفيروس "كوفيد 19" في مصر

هسبريس - متابعة

تم تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا في مصر، لترتفع الحصيلة إلى 19 وفاة.

وانتقل عدد المصابين في بلاد النيل إلى 366 حالة، بعد تسجيل 39 إصابة جديدة.