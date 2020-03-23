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كُتّاب وآراء
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بريطانيا تقرر منع حفلات الزفاف وتغلق المتاجر
الاثنين 23 مارس 2020 - 21:48
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بريطانيا ستوقف حفلات الزواج وغيرها من التجمعات، وستغلق المتاجر والملاعب لدفع المواطنين للالتزام بتعليمات البقاء في المنازل لتخفيف آثار فيروس كورونا.
وقال جونسون إن كل المتاجر التي تبيع سلعا غير ضرورية ستغلق، وكذلك المكتبات ودور العبادة وستعلق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات، مشيرا إلى أن بلاده تواجه أخطر تهديد منذ عقود.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 22:25
كلما قرأت اخبار عن انجلترا كلما يصيبني دعر وخوف والسبب ان ابني عالق بمطار لندن مند اسبوع انهي دراسته واخد تذكرة طائرة ولم يستطع ركوبها والسبب أن المغرب اقفل حدوده وطارت الطائرة فارغة الى مطار الرباط من أجل اخد مواطنين أجانب إلى بلدهم. اطلب من جلالة الملك نصره الله التدخل لانقاد أبناء المغرب من هده المحنة ولكم جزيل الشكر.
2 - محمد لعيوني الاثنين 23 مارس 2020 - 22:40
اسمعوا جيدا يا من تلومون الدولة على قراراتها. دول كبرى وتعاني خدوا الدرس الامر خطير. التزموا بالمنازل
3 - مجرد سؤال الاثنين 23 مارس 2020 - 23:04
السؤال الذي يطرح نفسه واجدني حائرا لماذا تتأخر كثير من الدول الأوروبية في اتخاذ الإجراءات التي تمنع أو تحول دون انتشار هذا الوباء في حين أن دولا عربية والمغرب في مقدمتها اتخذت موافق استباقية وحازمة للتقليل من الخسائر
شكرا للمغرب على عمله واجتهاده لحماية الشعب من الكرونة الفتاكة
شكرا للمغرب على عمله واجتهاده لحماية الشعب من الكرونة الفتاكة
4 - issame الاثنين 23 مارس 2020 - 23:07
وصلت الحالات في بريطانيا الى 6650 مصاب و هي في تصاعد مستمر. قرار حكيم لكنه متأخر جدا
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