بريطانيا تقرر منع حفلات الزفاف وتغلق المتاجر

هسبريس - متابعة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بريطانيا ستوقف حفلات الزواج وغيرها من التجمعات، وستغلق المتاجر والملاعب لدفع المواطنين للالتزام بتعليمات البقاء في المنازل لتخفيف آثار فيروس كورونا.

وقال جونسون إن كل المتاجر التي تبيع سلعا غير ضرورية ستغلق، وكذلك المكتبات ودور العبادة وستعلق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات، مشيرا إلى أن بلاده تواجه أخطر تهديد منذ عقود.