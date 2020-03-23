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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يمنع التلاعب بأسعار "مستلزمات كورونا"

ترامب يمنع التلاعب بأسعار "مستلزمات كورونا"

ترامب يمنع التلاعب بأسعار "مستلزمات كورونا"
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 22:57

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يمنع التلاعب بأسعار المستلزمات اللازمة لمواجهة كورونا.

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