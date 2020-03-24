الجزائر تكشف بروتوكول علاج المصابين بـ"كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

كشفت الجزائر، مساء الاثنين، عن بروتوكول العلاج المسمى "الكلوروكين"، لأجل التصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الاتصال (الإعلام) في بيانها، إن "الكلوروكين هو جزيئة مضادة للملاريا، يستخدم في العلاج من هذا الوباء ومن أمراض الروماتيزم والذئبة".

وأكد المصدر ذاته أن "الدراسات في هذا الصدد قد انطلقت بالصين في فبراير 2020، ولا تزال مستمرة في أوروبا".

وتابع: "الكلوروكين أعطى نتائجَ واعدةً لمواجهة فيروس كورونا، من خلال زيادة القدرات المناعية للفرد. وهو منتوج يصنع محليا وبكميات كافية لعلاج المرضى حسب البروتوكول الذي وضعه الخبراء".

وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، كشف في وقت سابق، عن اعتماد بروتوكول في وصف علاج المصابين بـ"كورونا" استنادا إلى تجارب بعض الدول.

ولم يذكر بن بوزيد اسم الدول، مشددا على أنه متوفر بكميات كافية من خلال إنتاجه محليا من جهة، واستيراده من جهة أخرى.

وأحصت الجزائر حتى عصر الاثنين 230 حالة إصابة مؤكدة بالوباء، منها 17 وفاة.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أقر في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للأمن، تدابير جديدة لاحتواء تفشي وباء "كورونا"، منها فرض حجر كامل على سكان إقليم ولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، وحجر جزئي بالعاصمة يمتد من الساعة السابعة ليلا حتى السابعة صباحا، مع منع تجمع أكثر من شخصين.

إضافة إلى إغلاق كل قاعات الأفراح، والمقاهي والمطاعم والمتاجر، باستثناء محلات المواد الغذائية، ومنع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة الأراضي الجزائرية.