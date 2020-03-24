24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- مدينة الحجر الصحي
- الكتبية .. تدابير وقائية
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
السجن في زمن الوباء .. اللحظات العصيبة تقتضي قرارات جريئة (5.00)
مغاربة سويسرا .. مشاعر حب الوطن تسبق مخاوف انتشار "كورونا" (5.00)
- وزير الداخلية يتمسك بحل "وثيقة الخروج" ويتهم "تجار المآسي" - (261)
- باحث مغربي يتوقع مليار إصابة بكورونا بالعالم بحلول شهر ماي - (261)
- عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143 - (227)
- وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة - (161)
- عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يصل إلى 122 حالة بالمغرب - (148)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجزائر تكشف بروتوكول علاج المصابين بـ"كورونا"
كشفت الجزائر، مساء الاثنين، عن بروتوكول العلاج المسمى "الكلوروكين"، لأجل التصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت وزارة الاتصال (الإعلام) في بيانها، إن "الكلوروكين هو جزيئة مضادة للملاريا، يستخدم في العلاج من هذا الوباء ومن أمراض الروماتيزم والذئبة".
وأكد المصدر ذاته أن "الدراسات في هذا الصدد قد انطلقت بالصين في فبراير 2020، ولا تزال مستمرة في أوروبا".
وتابع: "الكلوروكين أعطى نتائجَ واعدةً لمواجهة فيروس كورونا، من خلال زيادة القدرات المناعية للفرد. وهو منتوج يصنع محليا وبكميات كافية لعلاج المرضى حسب البروتوكول الذي وضعه الخبراء".
وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، كشف في وقت سابق، عن اعتماد بروتوكول في وصف علاج المصابين بـ"كورونا" استنادا إلى تجارب بعض الدول.
ولم يذكر بن بوزيد اسم الدول، مشددا على أنه متوفر بكميات كافية من خلال إنتاجه محليا من جهة، واستيراده من جهة أخرى.
وأحصت الجزائر حتى عصر الاثنين 230 حالة إصابة مؤكدة بالوباء، منها 17 وفاة.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أقر في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للأمن، تدابير جديدة لاحتواء تفشي وباء "كورونا"، منها فرض حجر كامل على سكان إقليم ولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، وحجر جزئي بالعاصمة يمتد من الساعة السابعة ليلا حتى السابعة صباحا، مع منع تجمع أكثر من شخصين.
إضافة إلى إغلاق كل قاعات الأفراح، والمقاهي والمطاعم والمتاجر، باستثناء محلات المواد الغذائية، ومنع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة الأراضي الجزائرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
طبقوا إجراءات السلامة و اليقظة و تدابير الوقاية المعمول بها دوليا و أخذ الدروس من الصين و الدول الاخرى.
كفا من الضحك على شعب أعزل.
قالك بروتوكول العلاج المسمى "الكلوروكين"، لأجل التصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
برتوكول هو تخذوا الأمور بجدية و بإستعجالية.
كورونا خدم كبرنات فرنسا لإخماد الحراك الشعبي الجزائري.
لما قال أنه يرفع المناعة فضح نفسه أن لا يفقه شيء. متى كان جافيل يرفع المناعة