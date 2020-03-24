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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تكشف بروتوكول علاج المصابين بـ"كورونا"

الجزائر تكشف بروتوكول علاج المصابين بـ"كورونا"

الجزائر تكشف بروتوكول علاج المصابين بـ"كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 01:30

كشفت الجزائر، مساء الاثنين، عن بروتوكول العلاج المسمى "الكلوروكين"، لأجل التصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الاتصال (الإعلام) في بيانها، إن "الكلوروكين هو جزيئة مضادة للملاريا، يستخدم في العلاج من هذا الوباء ومن أمراض الروماتيزم والذئبة".

وأكد المصدر ذاته أن "الدراسات في هذا الصدد قد انطلقت بالصين في فبراير 2020، ولا تزال مستمرة في أوروبا".

وتابع: "الكلوروكين أعطى نتائجَ واعدةً لمواجهة فيروس كورونا، من خلال زيادة القدرات المناعية للفرد. وهو منتوج يصنع محليا وبكميات كافية لعلاج المرضى حسب البروتوكول الذي وضعه الخبراء".

وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، كشف في وقت سابق، عن اعتماد بروتوكول في وصف علاج المصابين بـ"كورونا" استنادا إلى تجارب بعض الدول.

ولم يذكر بن بوزيد اسم الدول، مشددا على أنه متوفر بكميات كافية من خلال إنتاجه محليا من جهة، واستيراده من جهة أخرى.

وأحصت الجزائر حتى عصر الاثنين 230 حالة إصابة مؤكدة بالوباء، منها 17 وفاة.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أقر في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للأمن، تدابير جديدة لاحتواء تفشي وباء "كورونا"، منها فرض حجر كامل على سكان إقليم ولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، وحجر جزئي بالعاصمة يمتد من الساعة السابعة ليلا حتى السابعة صباحا، مع منع تجمع أكثر من شخصين.

إضافة إلى إغلاق كل قاعات الأفراح، والمقاهي والمطاعم والمتاجر، باستثناء محلات المواد الغذائية، ومنع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة الأراضي الجزائرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Marouan الثلاثاء 24 مارس 2020 - 01:51
إتقوا يا مسؤولي الجزائر في شعبكم.
طبقوا إجراءات السلامة و اليقظة و تدابير الوقاية المعمول بها دوليا و أخذ الدروس من الصين و الدول الاخرى.
كفا من الضحك على شعب أعزل.
قالك بروتوكول العلاج المسمى "الكلوروكين"، لأجل التصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
برتوكول هو تخذوا الأمور بجدية و بإستعجالية.
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12
2 - mmm الثلاثاء 24 مارس 2020 - 01:58
pauvre algerie vous etes arriver tard.
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7
3 - الغربة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 02:10
ليست الصين بل أول دراسة لهذا الدواء كانت لبرفيسور راوول من مرسيليا فرنسا و بعض المستشفيات الآن في فرنسا بدأت بالفعل العمل بهذا العقار مع عقار آخر نصف أصفر و نصف أبيض و الإثنان يعطو إسم hydroxychloroquine الصين استعملت هذا الدواء بعد سماعها نداء البروفيسور راوول و كمعلومة في بلجيكا بدأو يعطوه للمرضى حسب شهادة مريضة بكورونا في مستشفى ببروكسل...و الله يجيب الشفاء للجميع
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11
4 - حكيم dz الثلاثاء 24 مارس 2020 - 02:21
الي معلق الاول البارح وانت تهلل وترحب بانتاج المغرب لهذا الدواء اليوم تستهزا بالجزاءر ياو كل واحد ينضر لحريرتو انتم ماعونتونا البارح باش تتضامن معانا اليوم خلي نصاءحك لبني جلدتك وكان من كلامك المغرب صفر حالة اوقضت نهاءيا علي الوباء انشر يرحم والديك
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-10
5 - جمال الشبلي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 02:23
المشكل ليس في العلاج المشكل في وقف عدد الحالات لأننا أمام مرض ينتشر بسرعة كبيرة وبأعداد مضاعفة وهذه هي قوة هذا الفيروس الذي أصبح يستنزف كل طاقات الدول المصابة به إذا أصبح عدد الإصابات في كل دولة 15 في المئة بعد 20 يوم سنجد 50 في المئة حتى يصبح الجميع بعدها سنجد الدولة المصابة كليا لديها عجز مالي أو إفلاس كلي في جميع المجالات والباقي تعرفونه
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1
6 - O.m. الثلاثاء 24 مارس 2020 - 02:28
الجزائريون سيكونون فئران تجارب لأدوية فرنسا بموافقة كبرنات فرنسا كما وافق كبرنات فرنسا على إستعمال الجزائريين كفئران تجارب لقنابل فرنسا النووية سابقا.
كورونا خدم كبرنات فرنسا لإخماد الحراك الشعبي الجزائري.
لما قال أنه يرفع المناعة فضح نفسه أن لا يفقه شيء. متى كان جافيل يرفع المناعة
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