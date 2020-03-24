الصين تسجل 78 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

سجلت الصين 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصينية أن 74 حالة من تلك الحالات، هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وأضافت أنه من بين الإصابات تم تسجيل حالة إصابة إضافية واحدة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك إلى 81 ألفا و171 إصابة، كما تم تسجيل سبع وفيات جديدة جميعها في هوبي ليرتفع الإجمالي في عموم البلاد إلى 3277 وفاة.

وارتفع عدد من تم شفاؤهم من الفيروس بـ 456 شخصا ليصل إلى 73 ألفا و159 شخصا.