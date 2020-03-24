الأردن توزع الخبز على المواطنين بسبب كورونا

هسبريس - د.ب.أ

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات.

وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى، منذ يوم السبت الماضي، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات.

وقالت أمانة عمان، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية،"سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.

وفي خطاب تلفزيوني، مساء أمس الاثنين ، حث عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، الناس على احترام حظر التجوال.

وطالب ملك الأردن، في خطابه، الجميع بالتزام التعليمات لمواجهة كورونا، ودعا أفراد الشعب إلى عدم التنقل.

وكان وزير الصحة سعد جابر أعلن عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 127.