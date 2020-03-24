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الرئيسية | خارج الحدود | الأردن توزع الخبز على المواطنين بسبب كورونا

الأردن توزع الخبز على المواطنين بسبب كورونا

الأردن توزع الخبز على المواطنين بسبب كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:40

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات.

وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى، منذ يوم السبت الماضي، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات.

وقالت أمانة عمان، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية،"سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.

وفي خطاب تلفزيوني، مساء أمس الاثنين ، حث عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، الناس على احترام حظر التجوال.

وطالب ملك الأردن، في خطابه، الجميع بالتزام التعليمات لمواجهة كورونا، ودعا أفراد الشعب إلى عدم التنقل.

وكان وزير الصحة سعد جابر أعلن عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 127.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:45
هاذي مبادرة طيبة اللهم جازيهم الله أكبر ما شاء الله اللهم آرفع عنا الوباء وشافي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات وعافي مبتلانى اللهم سلم عبادك المستضعفين
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24
2 - المسكين الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:50
يوزع الخبز في الأردن على المواطنين ، أما في المغرب فالعكس تطلب الدولة من المواطنين الهبات في وقت الأزمات .
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25
3 - عادل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:51
مبادرة حسنة في حين أن أسواقنا نحن المغاربة مكتضة بالناس، والبلاء بدأ ينتشر انتشار النار في الحطب،...
رحماك ربنا....
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19
4 - متابع مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:07
شاهدت توزيع الخبز و المواطنون يتجمهرون حول الشاحنات
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-1
5 - simo danmark الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:17
هذه هي الدول العربية لا اختراعات ولا صحة ولا مختبرات لإيجاد تلقيح ضد الكرونا.....الخبز تم الخبز تم الخبز
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2
6 - مغربي مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:23
رد على المسكين 2* : لا أحد با أخي من المغاربة مدعو بأن يساهم مجبرا في التبرعات ضد كورونا علما بأن التضامن محمود في الإسلام كل حسب استطاعته... تراوضني شكوك أن تكون فعلا مغربي...
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2
7 - شرف 58 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:27
الى المعلقين الاول والثاني.احمدوا الله على النعمة اللتي انتم فيها.داءما تنتقدون كل شيء.اذا كانت الاردن تقدم الخبز للمواطنين فالمغرب استطاع ان يقوم (الى حد الساعة) جمع اكثر من 20 مليار درهم.واغلبها سيدهب الى المواطنين والباقي للصحة.والله العظيم لو قامت السلطات المغربية بمساعدة كهذه لاريت الويل في مواقع التواصل الاجتماعي.مثل: خبزة؟ وما عساي ان اعمل بخبزة وحدها؟ انكم تعرفون المغاربة جيدا .والتبوحيط ديالهم.ولا تنسوا ان عشرات الالاف من قفف المؤونة توزع في ارجاء ربوع المملكة من طرف المحسنين.
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8 - Hamza YY الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:34
المملكتان المغربية والأردنية عرفتا كيف تسيران هذه الأزمة. بذكاء
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