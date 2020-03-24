24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
- نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة
- الجيش في أحياء مراكش
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
- باحث مغربي يتوقع مليار إصابة بكورونا بالعالم بحلول شهر ماي - (263)
- عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143 - (227)
- "مكتب الكهرماء" ينفي خبر تعليق استخلاص الفواتير - (147)
- مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين - (145)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (117)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حماس: رفع الحصار يتيح لغزّة مواجهة كورونا
طالبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة لتمكين القطاع من مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي، بأن "استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان، وجريمة ضد الإنسانية، ولا سيما في ظل وباء فيروس كورونا".
وأضاف برهوم: "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي ما يترتب على هذا الحصار من نتائج وتداعيات هذا الخطر على حياة غزة وسكانها".
وأكد أن "المطلوب إنهاء هذا الحصار فورًا، وتوفير وإدخال جميع احتياجات سكان غزة ومستلزمات مواجهة الفيروس".
كما دعا السلطة الفلسطينية وحكومتها برئاسة محمد اشتية إلى "التعامل بشكل وطني ومسؤول بإنهاء كل العقوبات المفروضة على القطاع، خاصة المتعلقة برواتب ومخصصات الموظفين والشهداء والجرحى والأسرى، وتوفير عوامل ومقومات صمود غزة وأهلها في مواجهة التحديات كافة".
وسجل قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، يوم السبت الماضي، إصابتين بفيروس كورونا لمواطنين كانا عائدين من باكستان وتم الحجر الصحي عليهما.