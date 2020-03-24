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الرئيسية | خارج الحدود | مناورة إسرائيلية أمريكية رغم انتشار وباء كورونا

مناورة إسرائيلية أمريكية رغم انتشار وباء كورونا

مناورة إسرائيلية أمريكية رغم انتشار وباء كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:50

انطلق تمرين لسلاح الجو الإسرائيلي بالتعاون مع قوات أمريكية؛ على أن ينتهي بعد غد الخميس.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "ستلاحظ، في إطار التمرين، تحركات ناشطة للطائرات الحربية من نوع F35".

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن "التمرين سيُقام في الجو فقط، ولن تكون خلاله لقاءات على الأرض".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم أيضا، تسجيل 214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1656 حالة.

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