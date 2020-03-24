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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن والسخرية يطوقان "مسيرة كورونا" في مصر

الأمن والسخرية يطوقان "مسيرة كورونا" في مصر

الأمن والسخرية يطوقان "مسيرة كورونا" في مصر
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:10

شارك العشرات في مسيرة بمدينة الإسكندرية شمال مصر، اليوم الثلاثاء، للدعاء والتضرع من أجل رفع بلاء فيروس كورونا.

وردد المشاركون "الله أكبر" و"لا إله إلا الله"، بينما تدخلت قوات الأمن لتفريق المسيرة التي جاءت رغم تدابير احترازية تقوم بها الحكومة المصرية لمنع التجمعات ومكافحة انتشار الفيروس.

وقوبلت أنباء المظاهرة بردود فعل ساخرة وواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وعلق بعض الرواد بكتابة :"ثورة ثورة حتى المصل" و"يا كورونا قول الحق ، إنت فيروس ولاّ لا".

كما كتب الساخرون من هذه الخرجة المتحدية للتدابير الوقائية: "بيحرقوا علم كورونا في محطة الرمل" و"يا اللي ساكت ساكت ليه؟ ... جبت كحولك ولا إيه؟"، وتداول آخرون صورة ساخرة كتب عليها "منظمة الصحة: ألطم على وشي؟".

وسجلت مصر، أمس ،خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس و39 إصابة إضافية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 والإصابات إلى 366 .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الساكت عن الحق شيطان اخرس الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:17
السلام عليكم ورحمة الله
حتى وقت قريب، كان عسكرهم و ابواقه الإعلامية يتبجحون بكونهم لا و لن تمسهم كورونا و أنهم منزهون و محروسون.
من جهة أخرى التضرع إلى الله في هذه الأوقات واجب لكن الطريقة تبقى مغلوطة.
خذ بالأسباب كأنها كل شيء و توكل على الله كأنها لا شيء.
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10
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:18
للتذكير مصر لم تعلن حالة الطوارئ كما هو عندنا.. والتجمهر عندهم ممنوع الا برخصة قبل أن تكون كورورنا.. واعلامهم كان دائما يردد بحرقة وكراهية ان جماعة الإخوان فيروس يجب اجتتاته من مصر.. فدعوهم يخرجون الشوارع ولماذا تلك السخرية..
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-5
3 - منصف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:19
سبحان الله.. نفس العقلية ونفس التخلف.. هذا الفهم الخاطئ للدين يؤدي الى التواكل والاعتماد فقط على الدعاء من مظاهر التواكل.. يجب الاخذ بالاسباب والاحتياط والعمل على ايقاف العدوى ثم الدعاء والتضرع سرا وفردا..
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20
4 - هشام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:21
الشعوب العربي اغلبها مسقيون بماء الغباء يتعاملون مع الفيروس كأنه شيطان او جن اومس هههه هو مخلوق كالاسد و النمر مفترس يستغل حالتك للتكاثر فهل التضرع يطرد الفئران مثلا
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10
5 - هشام كولميمة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:21
أتمنى من الذين خرجوا في هذه التظاهرات أن يكتبوا التزاما:أنا الموقع أسفله و بكامل قواي العقلية،ألتزم بعدم تقديم لي أي إسعافات إذا لا قدر الله أصابني هذا الفيروس لأنه جند من جنود الله تعالى.(بقاو ف داركم)أنتم لا تأخذون بالأسباب، إذن لكم مآرب أخرى و لكن المخزن و الشعب موجود لكي يحبط مخططاتكم و تفاهاتكم.نتمنى الخير لبلدي المغرب و مصر و كل العالم لكن بالمكوث في المنازل و التضامن.
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9
6 - مغربي من المانيا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:22
والله قمة التخلف والجهل واللاوعي واللامسرولية والانحطاط والذل والضعف والجبن والتعنت والتدهور الفكري والاخلاقي والإنساني والتربوي والثقافي والعلمي... إلخ.. ما وجدتش مصطلحات اكثر من هذه لوصف هذا المنظر المشوه لصورة الإنسان العربي.. تمنيت لو استطعت إخفاء وجهي بدل قراءة ما يحدث...
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11
7 - ابو صفوان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:22
اظن ان مصر ستكون ايطاليا افريقيا و العرب بهذا الإستهتار اللهم احفظ هذه الأمة
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9
8 - ابو ياسر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:23
الجهل و ما اذراك الجهل يا حال الامة العربية
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9 - استاذ التربية الاسلامية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:26
الدين أفيون خطير اذا اسيء فهمه . العلم يحترم الدين والدين يحترم العلم. العشابة وأصحاب الرقية الشرعية. الزمن ليس زمانكم.فقط اغلقوا أفواههم وبيوتكم واتركوا العلم يبحث لكم عن دواء.
لا أقصد بالعلم هنا علم الأصول او الفروع او الحديث او التفسير او المقاصد او القواعد الفقهية او فقه التنزيل او .....
لا حاجة لنا بها اليوم.
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6
10 - مصر - كارثة على الابواب الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:27
لا حول ولا قوة الا بالله، انا مصدوم من الطريقة التي تعامل ويتعامل بها المصريوون مع الوباء، بصراحة، اسوأ دولة عربية تعاملت مع الفايرس، واضح ان كارثة كبيرة جدا ستضرب البلد في غضون الايام المقبلة، اتمنى ان اكون مخطئ! الله يستر وصافي...
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5
11 - حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:27
لاحول ولا قوة إلا بالله هذه هي العبادة المبنية على الجهل يا أيها الناس إتقوا الله في أنفسكم وفي دولتكم هذا الإختلاط بين الصحيح والسقيم لن يجر إلا العدوى هذا الذي تفعلونه وتدعون الناس لفعله بأعمالكم
*خطر الاجتماعات أيّام ووقت البلاء*
فعندماقرر المسلمون في دمشق والقاهرة أن يتجمعوا للدعاء لدفع الطاعون دون فتوى الراسخين في العلم وأرادوا تحويل العبادة الفردية في التضرع لله إلى جماعية جهلاً بضوابط الشرع فماذا حصل لهم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله :
عندما وقع الطاعون الكبير سنة (٧٤٩) بدمشق انكر العالم /المنبجي طريقة وفكرة جمع الناس في موضع ومكان للدعاء والتضرع والبلاء قائم، قال فلم يستمعوا له :
فصاروا يدعون ويصرخون صراخاً عالياً فزاد فيهم البلاء وعظم الموت ، وحصل ايضا في سنة (٧٦٤) لمّا وقع الطاعون بدمشق ، وحدث ايضا سنة (٧٤٩) وخرج الناس إلى الصحراء فدعوا واستغاثوا ، فعَظُمَ الطاعونُ بعد ذلك وكَثُرَ وانتشر وكان قبلَ دعائِهم أخفُّ !
( ولاشك ان هذا بسبب اختلاط المريض بالصحيح ).
من كتاب/
حُكْمُ التداعي لفعل الطاعات في النوازل والشدائد والملمات..
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12 - Mouh الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:28
صدق كارل ماركس حين وصف الدين بأنه أفيون الشعوب...
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3
13 - moghrabi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:30
يا أمة ضحكت من جهلها الامم.....كان ألله في عون دول العالم الثالت حيت محاربة الوباء و الغباء
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14 - ليلى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:31
يخجلني اننا سبقناهم الى هذه المسيرة الغبية . واحد الاستاذ فالكلية قالنا واحد الجملة عنده فيها الحق:
قال اخطر حاجة على المجتمع ملي كيجتمع الجهل والتدين لانهما كيأديوا للبدع والتطرف. وكذلك ملي كيجتمع الجهل والحب (يقصد الحب بين المرأة والرجل ) لانه كيأدي للعنف والجريمة
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15 - idmono الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:32
الى الذين يتهمون البعض بمحاربة الاسلام.
هذا ما نحاربه الجهل و ركوب المأساة و تعريض الناس للخطر.
فهل هذه الخرجات تمت للاسلام بصلة؟ اليست كمن يرمي بنفسه الى التهلكة؟ بل و تهلكة الاخرين.
اول شئ بعد محاربة كرونا يجب ان يكون الحرب على الجهل و الاعتناء بالتعليم و الصحة .
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16 - الهلالي عبد الصمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:34
سبحان الله الناس هم من يبحثون عن كورونا وليس العكس . مسيرات وتجمعات لا فاءدة منها . غابت العقول وسيطر الجهل
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17 - Father or maria الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:35
الكلخ و الجهل في أبها تجلياتهما
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18 - كل بدعة ضلالة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تعليق صراحة لا في مصر ولا في المغرب، وكأن هؤلاء يقولون ديننا أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، اخطر شي هو الابتداع والزيادة في الدين ، هذا شأن أصحاب الأهواء والمتعصبين من الخوارج والإخوان والصوفيين ...

عن أنس - رضي الله عنه - قال : جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ; فقالوا : أين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ ! .
فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا . وقال الآخر : أنا أصوم النهار أبدا ، ولا أفطر . وقال الآخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم فقال : " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ ! أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه
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19 - غا دايز الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:36
كامل الحقوق محفوظة لساكنة مدينة طنجة و فاس ههههه
إنه الغباء يا سادة


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20 - KokoRicko الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:37
هذا الفيروس الصغير بين لنا مستوى كل شعب،مثلا في الدول الاسكندنافية الراقية الكل ملتزم بيته الا للضرورة، الشوارع خالية دون شرطة و جيش و مقدم،شعوب تنظم نفسها بنفسها،الكل يطبق مسافة الأمان متران... خلاصة القول، الوباء و الغباء لا يلتقيان.
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21 - صابر على البلاء الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:38
المجتمعات الواعية تنعزل للبحت عن الدواء و العرب تمني النفس بالجهل . (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله ))
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22 - مسلم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:38
قمة الجهل و التخلف و الإستيلاب.
كل هذا صنعته الأنظمة التي استخدمت الدين لمصلحتها و ها هو اليوم ينقلب السحر على الساحر.
في وقت المصائب لا ينجوا الا الذي تحلى بالهدوء و الذي استخدم عقله.
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23 - من خارج الوطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:39
مشكل الدول المتخلفة هو مشكل الجهل و عدم تقبله للحقيقة ولكن سيكون الأوان قد فات و لا داعي حينها للحسرة و الأسى و صدق من قال أن العِلم نشر النور في الأمم ليرد عليه الجهل قائلا أن جررتُ الناس حولي بالكذب أنا جهل بكل حروفي أكاد ضعاف الناس دون النظر إلى العِلم
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24 - رياض الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:40
الفهم الخاطىءللدين ،شعوب عزيز عليها التهلال ،يقول تعالى في نص صريح لا يجتاج الى تإويل "وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ.
قضي الامر الذي فيه نستفتيان.
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25 - hayat الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:41
ما هذا الجهل الذي حل بكم. مسيرة ضد كورونا !!!هذه مسيرة ترحبون بكورونا و تستقبلونها في اجساممم وانتم لا تشعرون. ادخلوا منازلكم و تضرعوا الى الله خفية و جهرا في منازلكم. ان الله سميع عليم. ويعلم السر و الجهر.
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