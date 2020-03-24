الأمن والسخرية يطوقان "مسيرة كورونا" في مصر

هسبريس - د.ب.أ

شارك العشرات في مسيرة بمدينة الإسكندرية شمال مصر، اليوم الثلاثاء، للدعاء والتضرع من أجل رفع بلاء فيروس كورونا.

وردد المشاركون "الله أكبر" و"لا إله إلا الله"، بينما تدخلت قوات الأمن لتفريق المسيرة التي جاءت رغم تدابير احترازية تقوم بها الحكومة المصرية لمنع التجمعات ومكافحة انتشار الفيروس.

وقوبلت أنباء المظاهرة بردود فعل ساخرة وواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وعلق بعض الرواد بكتابة :"ثورة ثورة حتى المصل" و"يا كورونا قول الحق ، إنت فيروس ولاّ لا".

كما كتب الساخرون من هذه الخرجة المتحدية للتدابير الوقائية: "بيحرقوا علم كورونا في محطة الرمل" و"يا اللي ساكت ساكت ليه؟ ... جبت كحولك ولا إيه؟"، وتداول آخرون صورة ساخرة كتب عليها "منظمة الصحة: ألطم على وشي؟".

وسجلت مصر، أمس ،خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس و39 إصابة إضافية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 والإصابات إلى 366 .