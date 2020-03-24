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كُتّاب وآراء
الأمن والسخرية يطوقان "مسيرة كورونا" في مصر
شارك العشرات في مسيرة بمدينة الإسكندرية شمال مصر، اليوم الثلاثاء، للدعاء والتضرع من أجل رفع بلاء فيروس كورونا.
وردد المشاركون "الله أكبر" و"لا إله إلا الله"، بينما تدخلت قوات الأمن لتفريق المسيرة التي جاءت رغم تدابير احترازية تقوم بها الحكومة المصرية لمنع التجمعات ومكافحة انتشار الفيروس.
وقوبلت أنباء المظاهرة بردود فعل ساخرة وواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وعلق بعض الرواد بكتابة :"ثورة ثورة حتى المصل" و"يا كورونا قول الحق ، إنت فيروس ولاّ لا".
كما كتب الساخرون من هذه الخرجة المتحدية للتدابير الوقائية: "بيحرقوا علم كورونا في محطة الرمل" و"يا اللي ساكت ساكت ليه؟ ... جبت كحولك ولا إيه؟"، وتداول آخرون صورة ساخرة كتب عليها "منظمة الصحة: ألطم على وشي؟".
وسجلت مصر، أمس ،خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس و39 إصابة إضافية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 والإصابات إلى 366 .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
حتى وقت قريب، كان عسكرهم و ابواقه الإعلامية يتبجحون بكونهم لا و لن تمسهم كورونا و أنهم منزهون و محروسون.
من جهة أخرى التضرع إلى الله في هذه الأوقات واجب لكن الطريقة تبقى مغلوطة.
خذ بالأسباب كأنها كل شيء و توكل على الله كأنها لا شيء.
لا أقصد بالعلم هنا علم الأصول او الفروع او الحديث او التفسير او المقاصد او القواعد الفقهية او فقه التنزيل او .....
لا حاجة لنا بها اليوم.
*خطر الاجتماعات أيّام ووقت البلاء*
فعندماقرر المسلمون في دمشق والقاهرة أن يتجمعوا للدعاء لدفع الطاعون دون فتوى الراسخين في العلم وأرادوا تحويل العبادة الفردية في التضرع لله إلى جماعية جهلاً بضوابط الشرع فماذا حصل لهم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله :
عندما وقع الطاعون الكبير سنة (٧٤٩) بدمشق انكر العالم /المنبجي طريقة وفكرة جمع الناس في موضع ومكان للدعاء والتضرع والبلاء قائم، قال فلم يستمعوا له :
فصاروا يدعون ويصرخون صراخاً عالياً فزاد فيهم البلاء وعظم الموت ، وحصل ايضا في سنة (٧٦٤) لمّا وقع الطاعون بدمشق ، وحدث ايضا سنة (٧٤٩) وخرج الناس إلى الصحراء فدعوا واستغاثوا ، فعَظُمَ الطاعونُ بعد ذلك وكَثُرَ وانتشر وكان قبلَ دعائِهم أخفُّ !
( ولاشك ان هذا بسبب اختلاط المريض بالصحيح ).
من كتاب/
حُكْمُ التداعي لفعل الطاعات في النوازل والشدائد والملمات..
قال اخطر حاجة على المجتمع ملي كيجتمع الجهل والتدين لانهما كيأديوا للبدع والتطرف. وكذلك ملي كيجتمع الجهل والحب (يقصد الحب بين المرأة والرجل ) لانه كيأدي للعنف والجريمة
هذا ما نحاربه الجهل و ركوب المأساة و تعريض الناس للخطر.
فهل هذه الخرجات تمت للاسلام بصلة؟ اليست كمن يرمي بنفسه الى التهلكة؟ بل و تهلكة الاخرين.
اول شئ بعد محاربة كرونا يجب ان يكون الحرب على الجهل و الاعتناء بالتعليم و الصحة .
عن أنس - رضي الله عنه - قال : جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ; فقالوا : أين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ ! .
فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا . وقال الآخر : أنا أصوم النهار أبدا ، ولا أفطر . وقال الآخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم فقال : " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ ! أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه
إنه الغباء يا سادة
انشري هيسبريس
كل هذا صنعته الأنظمة التي استخدمت الدين لمصلحتها و ها هو اليوم ينقلب السحر على الساحر.
في وقت المصائب لا ينجوا الا الذي تحلى بالهدوء و الذي استخدم عقله.
قضي الامر الذي فيه نستفتيان.