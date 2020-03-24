إيران تلامس 2000 وفاة بسبب "فيروس كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي "فيروس كورونا" في البلاد ارتفع بواقع 122 حالة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ووصل إلى 1934 حالة وفاة.

وأضاف المسؤول نفسه، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض ارتفع بواقع 1762 حالة، خلال نفس الفترة، ووصل إلى 24811 إصابة.